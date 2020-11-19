19 ноября состоялось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Во время видеоконференции сторонам удалось договориться о деталях разблокирования работы КПВВ в регионе.

На повестке дня внеочередной встречи сторон было обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ. Об этом информирует пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

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На переговорах удалось согласовать новые технические детали по разблокированию российской стороной работы КПВВ "Золотое" и "Счастье". Работа продолжается,

- говорится в сообщении.

В то же время принять предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и Германии провести заседание политической и безопасности подгрупп российская сторона отказалась.

Очередное заседание ТКГ запланировано на 24 – 25 ноября.

Заметим, что ранее украинская делегация предложила Москве провести несколько заседаний подгрупп ТКГ. Как видно, российская сторона согласовала лишь встречу гуманитарной подгруппы.

Кроме разблокирования работы КПВВ, Украина настаивала на приоритетности вопроса обмена пленными. Ранее глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц. Он отметил, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и относительно остальных позиций.