Татаров отреагировал на акцию под Офисом Президента, где требовали его отставки. Чиновник утверждает о "внешнем вмешательстве". Вместе с тем в ОП назвали его заявление "двусмысленным".

Что говорит Татаров

Так, политик утверждает, что некоторые структуры и организации пытаются организовать в стране внешнее управление. Об этом заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров заявил в фейсбуке.

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Я не боюсь ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований... Буду продолжать продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление,

– написал чиновник.

Кроме этого, Татаров утверждает, что выступает только за украинские интересы и формирование независимой правоохранительной политики.

Как отреагировали в Офисе Президента

Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии НВ подчеркнул, что для Украины важны стратегические отношения с западными партнерами. В то же время по словам Подоляка, Татаров под термином "внешние указания" имел в виду не МВФ или Всемирный банк.

Официально хотим всех заверить в том, что господин Татаров под термином "внешние указания" имел в виду только ролевые игры наших околополитических "бизнесменов", которые и оплачивают подобные компроматные кампании,

– заверил Подоляк.

Кроме того, советник отметил, что Татаров находится под "серьезным и системным психологическим давлением". Именно это спровоцировало такие "запутанные и двусмысленные заявления" с его стороны.

Что этому предшествовало