Внешнее управление, – Татаров отреагировал на акцию, где требовали его отставки
Татаров отреагировал на акцию под Офисом Президента, где требовали его отставки. Чиновник утверждает о "внешнем вмешательстве". Вместе с тем в ОП назвали его заявление "двусмысленным".
Что говорит Татаров
Так, политик утверждает, что некоторые структуры и организации пытаются организовать в стране внешнее управление. Об этом заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров заявил в фейсбуке.
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Я не боюсь ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований... Буду продолжать продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление,
– написал чиновник.
Кроме этого, Татаров утверждает, что выступает только за украинские интересы и формирование независимой правоохранительной политики.
Как отреагировали в Офисе Президента
Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии НВ подчеркнул, что для Украины важны стратегические отношения с западными партнерами. В то же время по словам Подоляка, Татаров под термином "внешние указания" имел в виду не МВФ или Всемирный банк.
Официально хотим всех заверить в том, что господин Татаров под термином "внешние указания" имел в виду только ролевые игры наших околополитических "бизнесменов", которые и оплачивают подобные компроматные кампании,
– заверил Подоляк.
Кроме того, советник отметил, что Татаров находится под "серьезным и системным психологическим давлением". Именно это спровоцировало такие "запутанные и двусмысленные заявления" с его стороны.
Что этому предшествовало
- Ранее СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщали, что якобы Татарову должны были объявить подозрение в передаче взятки.
- В то же время детективы НАБУ заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова сменила прокуроров по делу и, вероятно, ввела в дело себя.
- По информации НАБУ, показания против Татарова якобы предоставил скандальный экс-нардеп-застройщик Максим Микитась.
- К слову, он также фигурирует в коррупционном деле, но, мол, решил пойти на сделку со следствием.
- В деле говорится о том, якобы Татаров по просьбе застройщиков договорился о написании положительной экспертизы в пользу частной компании-застройщика. Поэтому якобы выступил посредником при передаче взятки.
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