Внимание, мошенники: Укрпочта предупредила о вредной рассылке
От имени Укрпочты часть клиентов компании получила мошенническую рассылку. В ней злоумышленники требуют уплатить 2,15% пошлины на международное отправление.
Предупреждение Укрпочты о мошеннических рассылках
В компании отметили, что они не делают подобных рассылок и не просят оставлять данные банковских карточек клиентов. Об этом Укрпочта написала в фейсбуке.
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Если вы видите у себя такое письмо – удалите, проигнорируйте и ни в коем случае не делайте то, что указано внутри,
– попросили своих клиентов представители почтового оператора.
В компании также сообщили, что активно работают над определением источника рассылок, чтобы как можно быстрее прекратить эту преступную деятельность.
"Будьте осторожны и тщательно проверяйте информацию", – подытожили в Укрпочте.
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