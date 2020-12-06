От имени Укрпочты часть клиентов компании получила мошенническую рассылку. В ней злоумышленники требуют уплатить 2,15% пошлины на международное отправление.

Предупреждение Укрпочты о мошеннических рассылках

В компании отметили, что они не делают подобных рассылок и не просят оставлять данные банковских карточек клиентов. Об этом Укрпочта написала в фейсбуке.

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Если вы видите у себя такое письмо – удалите, проигнорируйте и ни в коем случае не делайте то, что указано внутри,

– попросили своих клиентов представители почтового оператора.

В компании также сообщили, что активно работают над определением источника рассылок, чтобы как можно быстрее прекратить эту преступную деятельность.

"Будьте осторожны и тщательно проверяйте информацию", – подытожили в Укрпочте.