"Внутренняя сила еще есть": Тихановскому продлили арест еще на 3 месяца
Белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому продлили арест еще на 3 месяца. Мужчину обвиняют в организации массовых беспорядков в Беларуси.
Тихановский будет оставаться под стражей минимум до конца февраля 2021 года. Об этом рассказала адвокат оппозиционера Наталья Мацкевич, сообщает "Nехта".
Отметим Меркель спросила, понимаю ли я украинский язык, – Тихановская
Чувствует он себя нормально, внутренняя сила еще есть. ,
– рассказала Мацкевич.
Тихановский находится в СИЗО в городе Жодино. Дважды в неделю его посещают адвокаты. Защитники не раскрывают деталей дела, ведь с них взяли подписку о неразглашении.
Что инкриминируют Тихановскому
- Организацию действий, которые грубо нарушают общественный порядок.
- Препятствование работе ЦИК Беларуси.
- Разжигание вражды.
Поделиться новостью