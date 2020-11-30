Белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому продлили арест еще на 3 месяца. Мужчину обвиняют в организации массовых беспорядков в Беларуси.

Тихановский будет оставаться под стражей минимум до конца февраля 2021 года. Об этом рассказала адвокат оппозиционера Наталья Мацкевич, сообщает "Nехта".

Отметим Меркель спросила, понимаю ли я украинский язык, – Тихановская

Чувствует он себя нормально, внутренняя сила еще есть. ,

– рассказала Мацкевич.

Тихановский находится в СИЗО в городе Жодино. Дважды в неделю его посещают адвокаты. Защитники не раскрывают деталей дела, ведь с них взяли подписку о неразглашении.

Что инкриминируют Тихановскому

Организацию действий, которые грубо нарушают общественный порядок.

Препятствование работе ЦИК Беларуси.

Разжигание вражды.

Обратите внимание! Сергей Тихановский хотел баллотироваться в президенты Беларуси. Однако еще во время предвыборной кампании оппозиционера взяли под стражу. Тогда свою кандидатуру на пост президента выдвинула его супруга Светлана Тихановская. По данным независимых экзитполов, именно она выиграла выборы.