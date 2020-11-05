О расколе в Конституционном Суде, разгоне Рады и почему Зеленскому нужны досрочные президентские выборы – в программе "69" с Артемом Овдиенко и Дарьей Кудимовой говорил эксперт по управлению репутацией, политолог Борис Тизенгаузен.

Кроме этого, в эфире 24 канала, эксперт рассказал, какая главная проблема с олигархами в Украине.

В предыдущей программе Как остановить работу Конституционного Суда: "Голос" назвал быстрый способ

О возможных досрочных выборах

Проблема в том, что "Слуга народа", как партия, собиралась не по идеологическому принципу. Это должна была быть определенная секта, собранная по определенным интересам. Есть верховный жрец, слова которого не подлежат никаким сомнениям. Тогда это работало бы как монобольшинство. "Слуга народа", фактически, не стала партией.

Единственный минус в том, что не смогли отстроить партийную структуру. Если бы они их прокачали, как начинали с Трускавца. Все объяснили. А так собрали разных людей, они почувствовали свою субъектность, кто-то подвинулся к какому-то олигарху, кто-то сказал вообще, что может сам все решать, поэтому вышел из фракции. Поэтому у Зеленского все-таки есть шанс немного трансформировать всю эту историю.

Я говорю о досрочных парламентских выборах. И, в принципе, я бы на его месте назначал не только их, но и досрочные президентские выборы.

У Зеленского не 73%, а 31%. Когда его выбирали в первом туре, среди разных кандидатов он получил поддержку в 30%. Сейчас у него поддержка – 31%. Она осталась на том же уровне. Весной, если он вдруг захочет назначить досрочные парламентские и президентские выборы, и близко не будет кандидата, который сможет с ним конкурировать в роли президента.

Переизбрание ему дает плюс 5 лет. Уже 2 года прошли, он, фактически, добавляет их к своему сроку. То есть, он продлевает на 7 лет в общем весь свой президентский срок.

С каким месседжем он выйдет к украинцам?

Он выйдет с месседжем, что есть Зеленский, а есть "слуги народа". Есть Зеленский, а есть Кабмин, который плохо работает. Поэтому он говорит: "Я перезагружаю Кабинет Министров, Верховную Раду, досрочные президентские. Вы видели, что делаю я". Он может сказать: "Смотрите, 100 дней тишины есть. Дороги построены. Зарплату минимальную и пенсии подняли".

Если все же Верховная Рада сократит количество депутатов до 300, то Зеленский может собрать, например, 100 или 120 людей, но абсолютно управляемых и проверенных людей. Это если он построит правильно несколько партийных проектов. Тогда у него не будет монобольшинства, но будет самая большая фракция в парламенте, которую он соединит с другими.

Обратите внимание Кто виноват в конституционном и политическом кризисе, бушующих в Украине: опрос

О разгоне Рады

Он (Зеленский – 24 канал) увидит, что проект "Слуга народа" не сработал, то распустит его так же как это было с Гончаруком. Они не оправдали надежд. Однако в "Слуге народа" есть много квалифицированных и профессиональных депутатов. Не все, конечно, но есть.

У меня есть предположение, что Разумков создаст свою политсилу, Корниенко – свою, а Арахамия – свою. А потом создадут понятный механизм, который начнет работать.

Предыдущий разгон Конституционный Суд одобрил. Я думаю, что на каждого судью найдется рычаг воздействия, хотя это и незаконно. Но мы прекрасно понимаем, в какой стране живем. И если уж некоторые судьи не ходят на заседания – то уже внутри Конституционного Суда есть определенный раскол. Остается немного "дожать" других людей и что-то им пообещать.

"Угрозы" Зеленского

Зеленский не один раз говорил, что в случае, если парламент не будет работать – он его распустит. Вот представьте, будто мне директор все время говорит, что уволит меня. Я, конечно, уже начинаю его ненавидеть, ведь мне угрожают каким-то увольнением.

Роспуск Кабмина – там уже министры сидят на чемоданах и ждут, когда Зеленский этими заявлениями сам парламент настраивает против себя. Если он не выполнит свою угрозу, его не будут уважать. Ему скажут: "Ты же говорил, что распустишь, когда перестанут голосовать. Вот, перестали. Распускай!".

О Конституционном Суде

Если мы говорим о Конституционном Суде, который должен решать конституционные или неконституционные законы принимает Верховная Рада. Тогда уже давайте распускать Конституционный Суд на законной основе, если она есть. Если мы сейчас распустим КСУ просто так или из-за мнения 226 народных депутатов, то завтра мы доберемся до Верховного суда и антикоррупционных органов.

Значительная вина за то, что сейчас происходит в Украине, лежит на деятельности предыдущей президентской каденции и Верховной Рады. Да, Зеленский получил "машину". Он ничего не может сделать с этими судьями Конституционного Суда. Их выбирают на 9 лет и только они сами могут себя распустить. Да, там есть ставленники Петра Порошенко, Януковича и каких-то условных олигархов. Условно они являются как бы бессмертными. Они не хотят себя распускать. Они добрались до незаконного обогащения, потому что потом им придется подавать развернутые декларации.



КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала

У нас всегда делится: есть буква закона, дух закона и запрос "улицы". Если мы пересечем эту грань и таки скажем "улице", что слышим ее и распустим Конституционный Суд, тогда мы завтра будем слышать улицу, которая не хочет растаможивать машины.

Интересно Как будут выбирать судей в КСУ и какими они должны быть: мнение юриста

Об олигархах

Олигархам хаос в стране невыгоден. Хаос для олигархов – это хаос на рынке бизнеса. Это когда одни олигархи уезжают из страны, а другие отбирают у них часть бизнеса. В Украине никто не гарантирует, что сегодня ты хороший олигарх, а завтра – плохой. То есть определенные правила игры на рынке олигархов тоже должны существовать. И эти правила игры были еще до Зеленского и будут после него.

К сожалению, с олигархами у нас никто не борется и при Зеленском их количество увеличилось на 1. То есть Коломойский вернулся и соответственно олигархи никуда не поехали. Они не испугались Зеленского. Они приняли его и соответственно также поняли, что скорее всего он будет играть по их правилам.

Больше – смотрите в видео программы.