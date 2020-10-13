В Николаеве внезапно позеленела вода в Бугском лимане. Причиной этому стало загрязнение водоема аммонийным азотом.

Вещество оказывает токсическое воздействие на водную флору и фауну. О неблагоприятной ситуации на лимане сообщила Государственная экологическая инспекция в Николаевской области.

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Там отмечают, что в экоинспекцию поступило обращение о загрязнении воды Бугского лимана в районе Каботажного спуска. Инспекторы, выехавшие на место, провели обследование.



Бугский лиман позеленел / Фото izvestia.nikolaev.ua

Они обнаружили, что вода имеет ярко-зеленый цвет с признаками гниения водорослей.

По результатам измерений в пробах воды Бугского лимана зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для морских вод в 3,6 раза по азоту аммонийному. Это свидетельствует о процессе гниения остатков органических соединений,

– говорится в сообщении.

В то же время концентрация взвешенных веществ, значительная часть которых – это гнилые водоросли, в 14,7 раза превышает фоновые значения района водопользования. Это может свидетельствовать об интенсивном цветении воды в Лимане.



В Бугском лимане позеленела вода / Фото izvestia.nikolaev.ua

Достаточно низким является и содержание растворенного кислорода в водоеме.

Местные жители предполагают, что зеленая вода в Лимане – следствие выбросов с заводов, расположенных на побережье. Впрочем, экологи убеждены, что причина – непромышленное загрязнение воды. К примеру, попадание большого количества нечистот в воду.