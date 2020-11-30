Во временно оккупированном Крыму люди пожаловались, что из кранов в их домах течет мутная вода коричневого цвета. Крымчанам из-за дефицита водных ресурсов подают воду в определенные часы, поэтому люди возмущены, что даже в это время вода низкого качества.

Оккупационные власти объяснили, что якобы произошла авария на водопроводных сетях. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

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Представитель так называемого предприятия "Вода Крыма" Максим Новик заметил, что поломки участились якобы из-за "такого сезона".

Мы отработали этот водопровод, нашли повреждения и сейчас уже работают наши бригады,

– сказал он.

Новик добавил, что до конца недели должны устранить проблему.

Симферополь

Напоминаю,чем мы чаще моем руки!

"Вот такая вода почти постоянно последнюю неделю на улице Первомайской" pic.twitter.com/HGa0mq01FF — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) November 29, 2020

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов отмечал, что ситуация в Симферополе ухудшается после каждой аварии. "После каждой аварии снова идет глина, снова идет мутная вода", – уверял Аксенов.

Обратите внимание! Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант Россия.

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