В крымчан из кранов уже неделю течет коричневая вода: фото
Во временно оккупированном Крыму люди пожаловались, что из кранов в их домах течет мутная вода коричневого цвета. Крымчанам из-за дефицита водных ресурсов подают воду в определенные часы, поэтому люди возмущены, что даже в это время вода низкого качества.
Оккупационные власти объяснили, что якобы произошла авария на водопроводных сетях. Об этом сообщает "Крым. Реалии".
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Представитель так называемого предприятия "Вода Крыма" Максим Новик заметил, что поломки участились якобы из-за "такого сезона".
Мы отработали этот водопровод, нашли повреждения и сейчас уже работают наши бригады,
– сказал он.
Новик добавил, что до конца недели должны устранить проблему.
Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов отмечал, что ситуация в Симферополе ухудшается после каждой аварии. "После каждой аварии снова идет глина, снова идет мутная вода", – уверял Аксенов.
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