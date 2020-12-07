Безводный Марс: Поклонская призвала Маска помочь Крыму и переехать туда
Наталья Поклонская, которая была так называемым прокурором в оккупированном Крыму, нашла новый способ решить проблему с водой на полуострове. Она обратилась за помощью к Илону Маску – написала в телеграме пост, адресованный миллиардеру.
Поклонская пригласила основателя компании SpaceX и Tesla переехать во временно оккупированный Крым. Такое предложение она написала в своем телеграм-канале.
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Поклонская упрекнула Маска. Речь шла именно о его планах отправить человека на другую планету.
У нас большое количество космических объектов, а почти полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию,
– написала она.
Она добавила, что в первую очередь надо решать земные, а не межгалактические проблемы. Попросила Маска это сделать – приехать в Крым.
"Приглашаю лично устроиться на солнечном побережье полуострова и показать на деле, реально ли вы сможете решить земные (а не межгалактические) задачи, которые нам поставила Украина, лишив людей пресной воды", – сказала Поклонская.
Вода в Крыму: главное о проблеме
- Проблемы на полуострове начались после оккупации, ведь к 2014 году до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украины. Это происходило через Северо-Крымский канал.
- Так как оккупанты пополняют запасы воды в Крыму из водохранилищ естественного стока и подземных источников, возникло еще больше проблем. Одна из главных – засоление почвы на полуострове.
- Восстановление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно, но только после полной деоккупации. Об этом неоднократно заявляли власти Украины.
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