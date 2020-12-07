Наталья Поклонская, которая была так называемым прокурором в оккупированном Крыму, нашла новый способ решить проблему с водой на полуострове. Она обратилась за помощью к Илону Маску – написала в телеграме пост, адресованный миллиардеру.

Поклонская пригласила основателя компании SpaceX и Tesla переехать во временно оккупированный Крым. Такое предложение она написала в своем телеграм-канале.

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Поклонская упрекнула Маска. Речь шла именно о его планах отправить человека на другую планету.

У нас большое количество космических объектов, а почти полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию,

– написала она.

Она добавила, что в первую очередь надо решать земные, а не межгалактические проблемы. Попросила Маска это сделать – приехать в Крым.

"Приглашаю лично устроиться на солнечном побережье полуострова и показать на деле, реально ли вы сможете решить земные (а не межгалактические) задачи, которые нам поставила Украина, лишив людей пресной воды", – сказала Поклонская.

Вода в Крыму: главное о проблеме

Проблемы на полуострове начались после оккупации, ведь к 2014 году до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украины. Это происходило через Северо-Крымский канал.

обеспечивала Украины. Это происходило через Северо-Крымский канал. Так как оккупанты пополняют запасы воды в Крыму из водохранилищ естественного стока и подземных источников, возникло еще больше проблем. Одна из главных – засоление почвы на полуострове.

Восстановление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно, но только после полной деоккупации. Об этом неоднократно заявляли власти Украины.

Это важно! Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант Россия.