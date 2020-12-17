В магазинах оператора и партнеров появилась возможность использовать приложение Дія при обслуживании абонентов.

С 21 декабря Vodafone Украина, совместно с Министерством цифровой трансформации, запускает программу тестирования обслуживания абонентов с приложением Дія. На этом этапе абоненты оператора, у которых есть приложение Дія, могут использовать его для своей идентификации. Для этого нужно просто открыть Дію и показать свои цифровые документы сотруднику магазина.

С помощью Дії абоненты Vodafone Украина могут получить нужные сервисы, изменить тариф, управлять дополнительными услугами, получать финансовую информацию о своем номере.

Кроме этого, в Запорожской области оператор начал тестирование Дії для контрактного подключения. Абоненты смогут поделиться цифровой копией своей ID-карты, а все данные документа будут внесены в систему автоматически. Таким образом, время на оформление контрактного подключения уменьшится почти в два раза.

После успешного окончания тестового периода, Дія будет работать постоянно и перечень услуг в магазинах будет расширяться. В дальнейшем, с помощью Дії, абоненты смогут зарегистрировать свой номер на паспортные данные, перейти с предоплаченной на контрактную форму обслуживания и многое другое.

О приложении Дія

Дія – это новый уровень взаимодействия государства и граждан: удобный, незаметный, человечный. Дія 2.0 – обновленное мобильное приложение, с помощью которого украинцы могут получать доступ к своим цифровым документам. Среди них – ID-карта и заграничный биометрический паспорт, студенческий билет, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис транспортного средства, налоговый номер (РНОКПП), свидетельство о рождении и справка переселенца (ВПО).

Государство должно стать сервисом, а не бюрократическим монстром. Помогать одним быстро получать услуги, а другим – честно выполнять свою работу. Поэтому запущен проект "Цифрова держава", который впоследствии объединит все ведомства в единую удобную и действенную онлайн-систему: https://plan2.diia.gov.ua/

Про Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 22 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 42 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 17 рынках. По состоянию на 30 июня 2020 года Vodafone предоставляет услуги более 300 миллионам абонентов мобильной связи и 27 миллиону пользователей фиксированного интернета. Более подробная информация на странице: www.vodafone.com

Vodafone Украина – ведущая украинская телеком компания, которая предоставляет услуги скоростного интернета 3G и 4G. Инвестиции Vodafone в период активного строительства сетей скоростного интернета в 2015 – 1 полугодие 2020 года превысили 27,3 млрд грн. На сегодня Vodafone обеспечивает покрытие 4G для более 81% жителей страны.

Рекордные инвестиции позволили обеспечить технологическое лидерство и развивать новые технологические услуги – интернет вещей (IoT), технологии и решения для Smart City, аналитика больших данных, Mobile ID, Финтех услуги, облачные сервисы. В Украине услугами Vodafone пользуются 19 млн клиентов.