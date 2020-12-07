Vodafone расширил покрытие высокоскоростным мобильным интернетом 4G в диапазоне 900 МГц (LTE900) на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Особое внимание к обеспечению зоны отчуждения качественным покрытием со стороны оператора обусловлена подготовкой к запуску пилотного проекта мониторинга пожарной безопасности на территории зоны. Проект будет реализован совместно с Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения.

По словам заместителя генерального директора Vodafone Украина Андрея Большакова: "Следующим этапом подготовки к запуску "пилота" станет тестирование работы тепловизоров, которые будут установлены на высоте и охватят значительную территорию. Это первое в Украине подобное решение, которое Vodafone разрабатывает и реализует эксклюзивно для Чернобыльской зоны отчуждения. В дальнейшем его можно будет масштабировать на другие пожароопасные территории Украины".

"Современные технологии открывают широкие возможности для мгновенного обнаружения возгораний в лесной местности. Благодаря сотрудничеству с Vodafone, в Чернобыле заработает технология NB-IоT, которая является частью концепции "интернета вещей" и позволяет безопасно и быстро передавать информацию между объектами. А это, в свою очередь, дает возможность мгновенно реагировать на пожарные ситуации и локализовать их. Я уже неоднократно отмечал, что эффективное предотвращение возникновения пожаров напрямую зависит от технического оснащения и применения smart-технологий. К тому же, расширение мобильного покрытия будет способствовать развитию инвестиционной и туристической привлекательности одного из крупнейших украинских туристических магнитов", – отметил Роман Абрамовский, Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Расширение покрытия высокоскоростным мобильным интернетом на территории зоны отчуждения – это первый шаг в рамках реализации пилотного проекту по строительству системы мониторинга пожарной безопасности. В частности, эта система будет состоять из видеокамер и тепловизоров, которые позволят эффективно и своевременно выявлять место возгорания.

Мировой опыт ликвидации лесных пожаров показывает, что мобилизация всех сил и средств в течение первых 30-ти минут позволяет уменьшить негативные последствия от огня. Поэтому, очень важно, чтобы в зоне отчуждения была эффективна и современная система, которая позволит оперативно выявлять место возгорания и реагировать на него", – отмечает первый заместитель Председателя ГАЗО Андрей Пляцко.

Мониторинг пожарной безопасности планируется осуществлять с помощью технологии NB-IоT на базе сети LTE, которая предназначена для "интернета вещей". Технология NB-IоT обеспечиваю высокий стандарт безопасности – шифрование и аутентификацию на базе SIM-карты, недоступные в других технологиях. Кроме того, она позволяет оптимизировать энергопотребление, увеличивая срок жизни батарей комплектующих до 10 лет. При этом, емкость сети значительно выше, чем в голосовой сети.

Кроме того, Vodafone Украина подключен к глобальной connectivity платформе Vodafone и имеет собственный Data-центр для обработки и хранения данных. Все эти составляющие позволяют компании создать полноценную IoT-экосистему для реализации амбициозных и инновационных проектов на базе "интернета вещей".

Напомним, что высокоскоростной мобильный интернет от Vodafone появился в Чернобыльской зоне отчуждения в 2016 году. Базовая станция 3G была запущена в Припяти. Развертывание 4G от Vodafone на территории зоны было начато в ноябре 2018 года.

О покритии 4G в диапазоне 900 МГц

Сеть LTE 900 МГц запущена во всех областях Украины, включения стартовали в июле и продвигались поочередно с запада на восток. На сегодня сеть включает около 800 базовых станций, которые покрывают более 4600 населенных пунктов. На этой территории проживает более 3,6 миллиона человек.

Расширение 4G покрытия в областях дало оператору возможность, совместно с региональными администрациями, развивать проект Vodafone Village Routes, нацеленный на поддержку сельского туризма и предпринимательской деятельности в селах.

Согласно лицензионным условиям, к середине 2022 должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины. А также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.

Про NB-IoT

Устройства, подключенные к NB-IoT сети, могут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. При этом оборудование получает стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах, например, подвалах и шахтах лифтов. Развертывание технологии NB-IоT осуществляется на базе сети LTE.

IoT – одно из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018 года. Для запуска IoT решений Vodafone специально разворачивает сеть NB-IoT на базе собственной 4G сети, которая сегодня доступна около 20 миллионам украинцам. Эта технология сертифицирована и стандартизирована GSMA в июле 2016 и успешно запущена Vodafone Group в нескольких странах.

Напомним, что Vodafone Украина подключен к глобальной IoT платформе Vodafone, мирового лидера в IoT-решениях. Таким образом, украинские клиенты Vodafone смогут получить доступ к лучшей мировой платформе, чтобы системно и централизованно управлять IoT-решениями в своих компаниях.