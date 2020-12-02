Vodafone и DroneUA проводят первый в Украине проект по использованию дронов в телекоме.

Vodafone использует беспилотники для планирования и обследования собственной сети. Во время пилотного проекта, который начался в марте 2020 года, компания использует шесть беспилотных аппаратов во всех регионах страны.

"С началом карантина совпал наш новый эксперимент - Vodafone нанял на работу дронов. И мы уже видим результаты – информация, полученная с беспилотников, позволяет нам более качественно и быстро планировать и обслуживать сеть. Сегодня мы лидер по строительству LTE-900 в Украине. темп строительства, обусловленный лицензионными требованиями, чрезвычайно высокий – еженедельно мы подключаем к скоростному Интернету сотни сел. Поэтому мы активно ищем новые инструменты. В Украине это впервые, но это не украинское ноу-хау. В мире есть много примеров успешного использования дронов в телекоммуникациях и смежных отраслях – мы можем их подробно изучать благодаря доступу к глобальной экспертизе Vodafone", – рассказывает Евгений Фрунзе, технический директор Vodafone Украина

"Технологии робототехники сейчас помогают многим промышленным направлениям, это возможность увеличить эффективность человеческого труда, снизить риски, уменьшить влияние человеческого фактора. Цифровизация, как направление, – это уже необходимость. DroneUA благодарны за сотрудничество Vodafone, мы видим первую системную работу по внедрению технологий дронов и робототехники в телеком отрасли Украины, и это является еще одним подтверждением международной экспертизы мирового лидера телекоммуникаций. На самом деле, это толчок к развитию не только сферы телекоммуникации – это знак и возможности для многих бизнесов, ведь от качества связи и покрытия сегодня зависят и энергетика, и добывающая промышленность, и агро производство", – отметил Валерий Яковенко, соучредитель DroneUA.

Дроны помогают Vodafone в планировании сети. Данные с дронов дают возможность точно определять оптимальное место, где должна появиться новая станция – так, чтобы она охватила большую территорию и давала более качественный сигнал. Также информация с беспилотника помогает выбрать оптимальную конфигурацию для базовой станции – определить, на какой высоте надо смонтировать антенны, сколько секторов потребуется, антенны любого типа нужны, какой должен быть наклон антенн и азимуты. Новый инструмент позволяет тратить меньше времени на планирование и делать его более качественным. Все это позволяет сделать инвестиции в сеть более эффективными.

Также Vodafone использует беспилотники для регулярных обследований собственной инфраструктуры. Инженеры Vodafone с помощью беспилотников проверяют состояние труднодоступных участков вышек, для обследования которых нужно привлекать промышленных альпинистов. Это значительно ускоряет обследование и делает его более безопасным. В случае необходимости полученные данные можно проанализировать уже после обследования.