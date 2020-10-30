Причиной смертельного ДТП на Майдане Незалежности в Киеве, вероятно, стало то, что водитель Range Rover не справился с управлением из-за потери сознания. За рулем автомобиля находился 66-летний житель Киева.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко в комментарии 24 каналу сообщил, что водитель сам заявил о потере сознания. Мол, пришел в себя уже тогда, когда все произошло. Актуально На Крещатике в Киеве внедорожник на огромной скорости сбил людей, есть погибшие: видео 18+ Что сейчас происходит на месте аварии По словам Геращенко, полицейские сейчас берут анализы у водителя. Эксперты установят, находился ли он под действием лекарственных препаратов, алкоголя или наркотиков.

Далее ему будет предъявлено подозрение по статье 286 (Нарушение ПДД) Уголовного кодекса Украины. Смертельное ДТП на Майдане Незалежности: последние новости ДТП произошло около 16:00. 66-летний водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик. После чего неуправляемо выехал на Майдан Незалежности и въехал в толпу людей, а затем выехал на проезжую часть, где протаранил по меньшей мере четыре автомобиля, и остановился.

В результате ДТП два человека погибли, еще трое получили травмы.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Смотрите видео ужасного ДТП на Крещатике: