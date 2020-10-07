В Харькове мальчик перебегала дорогу на пешеходном переходе. В это время навстречу на большой скорости двигался легковой автомобиль. Водитель не притормозил, сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел вечером 6 октября на улице Дружбы народов, об этом сообщили в телеграм-канале "Харьков Life".

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От резкого удара мальчик упал на асфальт, к нему сразу подбежали прохожие. Они оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

Водитель сбил ребенка на "зебре" в Харькове: видео "Харьков Life"

Водитель автомобиля Nissan, который был очевидцем аварии, пытался догнать нарушителя, но ему не удалось. Сейчас водителя – беглеца разыскивают.

ДТП с участием пешеходов в октябре: