Сбежавший с места ДТП: в Харькове водитель сбил ребенка на пешеходном переходе – видео
В Харькове мальчик перебегала дорогу на пешеходном переходе. В это время навстречу на большой скорости двигался легковой автомобиль. Водитель не притормозил, сбил ребенка и скрылся с места ДТП.
Инцидент произошел вечером 6 октября на улице Дружбы народов, об этом сообщили в телеграм-канале "Харьков Life".
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От резкого удара мальчик упал на асфальт, к нему сразу подбежали прохожие. Они оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.
Водитель сбил ребенка на "зебре" в Харькове: видео "Харьков Life"
Водитель автомобиля Nissan, который был очевидцем аварии, пытался догнать нарушителя, но ему не удалось. Сейчас водителя – беглеца разыскивают.
ДТП с участием пешеходов в октябре:
- В Костополе, что на Ровненщине, в ночь на 3 октября произошло жуткое ДТП. Нетрезвый водитель наехал на 4 пешеходов, один из них погиб мгновенно.
- 4 октября в Броварах Киевской области пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе мать с дочерью – одна женщина погибла.
- Ранее в тот же день маршрутка сбила пешеходов на проспекте Свободы в Киеве, погибла женщина. Водитель заявил, что у него отказали тормоза.