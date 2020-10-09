В Одессе 9 октября маршрутки не разминулись на дороге. В итоге один водитель решил "проучить" другого и избил его.

Инцидент произошел в самом крупном микрорайоне Одессы, жилом массиве Котовского. Об этом сообщили в телеграм-канале "Ху*вая Одесса".

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Две маршрутки не смогли разминуться, из-за чего были вынуждены остановиться. Однако один водитель пошел "разбираться" с коллегой. Очевидец снял ссору водителей на видео.

На видео видно, как мужчина залез в кабину другого водителя и избил его. Потом он вышел из кабины и хлопнул дверью. Очевидно коллега пытался ему что-то сказать, однако тщетно.

На сайте полиции Одесской области информации о драке нет. Журналисты 24 канала пытаются выяснить детали.

Смотрите видео драки водителей в Одессе: