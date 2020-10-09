Кабинет Министров разрешил водителям самостоятельно выбирать номерные знаки для автомобилей. Это будет происходить во время регистрации собственного авто.

Соответствующее решение члены кабмина поддержали во время заседания правительства 9 октября. Об этом сообщает 24 канал.

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Детали законопроекта

Проект закона имеет целью упорядочить процедуру присвоения и изготовления номерных знаков для авто в Украине.

Как было раньше

Сейчас в Украине работает следующая схема регистрации и получения номерного знака для авто:

Министерство внутренних дел проводит тендер на изготовление номерных знаков. После этого МВД передает закупленные номерные знаки региональным центрам МВД. Последние же передают номерные знаки в территориальные сервисные центры. Только после этого владелец авто получает номерной знак.

Такая процедура крайне громоздка и экономически невыгодна. А для изготовления номерных знаков государство тратит из своего бюджета большую сумму, чем стоит сам знак.

Как будет теперь

Отныне номерные знаки могут изготавливать субъекты хозяйствования, то есть юридические лица, государственные, коммунальные и другие предприятия. Кроме того, водители смогут самостоятельно выбирать номерные знаки.

Передача функции по изготовлению номерных знаков для транспортных средств, которые подлежат государственной регистрации, и номерных знаков для разовых поездок обеспечит экономию бюджетных средств и приведет к развитию малого бизнеса,

– отметили в МВД.

Единственное требование – номерные знаки должны соответствовать установленным нормам. В МВД подчеркнули, что предложенные изменения будут способствовать сокращению расходов бюджетных средств.