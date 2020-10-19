В свежем выпуске "Ти дивись" за 19 октября – в Киеве водитель маршрутки, как это часто бывает, чтобы обойти пробку, выехал на рельсы, где едва не врезался в трамвай, чем разозлил его водителя. В Житомире мужчина решил погулять с ребенком по пешеходному мосту. Но в это время по мосту решил проехать водитель мотоскутера. Из-за этого между мужчинами разгорелся конфликт.

Также в выпуске "Ти дивись" на 24 канале:

В одной из школ Одессы учительница накричала на ребенка после того, как тот ответил на уроке на украинском.

В одном из трамваев Киева двое подростков устроили драку с одним из пассажиров. В процессе выбили стекло и еще пытались избить водителя трамвая.

В Одессе юноши-велосипедисты на пешеходном переходе бросались под колеса авто, а потом вымогали у водителей деньги за то, чтобы не сообщать в полицию за наезд.

В Белгород-Днестровском посетитель пришел в магазин и бутылкой коньяка избил охранника,после этого устроил еще и сумасшедший дебош.