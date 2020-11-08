Следователи сообщили о подозрении водителю, который 7 ноября буквально снес 4 людей, стоявших на островке безопасности в Харькове. Сейчас правоохранители выбирают для подозреваемого меру пресечения.

Что грозит виновнику

Полицейские открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

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За содеянное водителю грозит заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять автомобилем в течение 3 лет, или без такового.

Что известно о водителе, который вызвал ДТП в Харькове

За рулем автомобиля Volkswagen находился 22-летний водитель. На углу проспекта Науки и улицы Космической он на скорости более 100 километров в час въехал в островок безопасности и сбил 4 человека. Мужчина – иностранец, однако пока неизвестно из какой именно он страны.

В день ДТП, 7 ноября, водитель должен был быть в СИЗО из-за дела о драке с применением холодного оружия. Однако он вышел под залог в 105 тысяч гривен.

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