Водителю, который вызвал масштабное ДТП в Харькове, сообщили о подозрении
Следователи сообщили о подозрении водителю, который 7 ноября буквально снес 4 людей, стоявших на островке безопасности в Харькове. Сейчас правоохранители выбирают для подозреваемого меру пресечения.
Что грозит виновнику
Полицейские открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.
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За содеянное водителю грозит заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять автомобилем в течение 3 лет, или без такового.
Что известно о водителе, который вызвал ДТП в Харькове
За рулем автомобиля Volkswagen находился 22-летний водитель. На углу проспекта Науки и улицы Космической он на скорости более 100 километров в час въехал в островок безопасности и сбил 4 человека. Мужчина – иностранец, однако пока неизвестно из какой именно он страны.
В день ДТП, 7 ноября, водитель должен был быть в СИЗО из-за дела о драке с применением холодного оружия. Однако он вышел под залог в 105 тысяч гривен.
Главное о ДТП в Харькове
- Из-за наезда водителя пострадали 4 человека. Сейчас все они находятся в больнице.
- Среди пострадавших есть 10-летний мальчик. У него черепно-мозговая травма, переломы обоих бедер и правого предплечья.
- Женщина 50 лет получила тяжелую черепно-мозговую травму и переломы левого предплечья и голени. Она находится в коме.
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