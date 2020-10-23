В южной части Греции 23 октября возник мощный водяной смерч. Его было видно сразу с трех островов – Санторини, Родоса и Наксоса.

Смерч образовался после длительных и сильных ливней. Об этом сообщает The Watchers.

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По информации спасателей Греции, несколько человек попали в ловушку наводнения, но их удалось спасти. О пострадавших не сообщается. Также местным спасателям пришлось откачивать воду с автодорог с помощью специальных помп. Власти призвали людей не покидать свои дома.

Стихийное бедствие бушевало недолго и быстро исчезло в море по направлению к Паросу. Несмотря на это, туристы успели сфотографировать водяной смерч.

Остров Парос, где заметили смерч: карта

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Водяной смерч в Греции / Фото Naxospress