В столице и других городах Франции состоялись очередные акции протеста против закона "О глобальной безопасности". Также люди выразили несогласие с законопроектом против религиозного сепаратизма, который направлен на борьбу с радикальными исламистами в стране. И на этот раз без беспорядков не обошлось. Правоохранители задержали более 200 человек.

Субботние протесты в Париже: что известно

По словам организаторов, на улицы Парижа вышли примерно 10 тысяч человек. В то же время представители власти убеждают, что среди митингующих могут находиться от 150 до 300 "насильственных элементов", в том числе представителей радикального движения "Черный блок". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на французские СМИ.

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Шествие манифестантов началось после 13: 00 по местному времени на площади Шатле. Первые столкновения произошли через несколько минут после старта. Во время марша некоторые митингующие начали забрасывать полицию камнями, а также подожгли скутер. Правоохранители, со своей стороны, начали оттеснять демонстрантов. А через некоторое время использовали водометы.

Полиция в Париже успокаивала митингующих водометами: смотрите видео

Впоследствии в полиции сообщили, что на протестах в Париже задержали более 200 человек. 24 из них пытались пронести на акцию запрещенные предметы.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен выразил благодарность сотрудникам полиции и жандармам, которые "периодически сталкиваются с агрессивно настроенными манифестантами".

Смотрите полное видео субботних протестов в Париже и столкновений между митингующими и полицией

Какой была ситуация в остальных городах

Кроме Парижа, аналогичные акции протеста прошли и в других французских городах. На улицы Лиона, по данным властей, вышли почти 2 тысячи человек. Демонстранты начали стычки с силовиками, поэтому полиция была вынуждена применить против них слезоточивый газ. Известно, что 5 человек задержали.

Силовики применили слезоточивый газ против митингующих в Лионе: смотрите видео

Еще более тысячи митингующих вышли на улицы в Страсбурге и Монпелье. Также протесты состоялись в Дижоне, Туре и Лилле.

Отметим, что это уже четвертая суббота подряд, когда жители Франции выходят на акции протеста из-за спорных законопроектов.

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Смотрите видео протестов в Лилле

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