Несмотря на то, что на оккупированном Россией полуострове Крым серьезная проблема с водой, оккупационная власть решила, что люди не будут получать воду в 2021 году еще по одной причине. Там решили возобновить начисление пени и отключение воды за долги.

Это правило начнет действовать уже с 1 января 2021 года. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

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"Если после окончания действия моратория, то есть после 1 января 2021 года, не будет урегулирован вопрос в части погашения задолженности, ГУП РК "Вода Крыма" возобновит ограничения услуг", – отметило так называемое предприятие "Вода Крыма".

Как крымчане смогут возобновить поставки

Чтобы восстановить услуги, необходимо будет полностью погасить задолженность и оплатить расходы, которые были нанесены предприятию из-за ограничений и восстановления этих услуг. Также крымчане будут вынуждены оплатить штраф, пеню.

Дефицит воды в Крыму известно