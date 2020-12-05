В 2021 году крымчанам не будут подавать воду еще по одной причине – долги
Несмотря на то, что на оккупированном Россией полуострове Крым серьезная проблема с водой, оккупационная власть решила, что люди не будут получать воду в 2021 году еще по одной причине. Там решили возобновить начисление пени и отключение воды за долги.
Это правило начнет действовать уже с 1 января 2021 года. Об этом сообщает "Крым. Реалии".
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"Если после окончания действия моратория, то есть после 1 января 2021 года, не будет урегулирован вопрос в части погашения задолженности, ГУП РК "Вода Крыма" возобновит ограничения услуг", – отметило так называемое предприятие "Вода Крыма".
Как крымчане смогут возобновить поставки
Чтобы восстановить услуги, необходимо будет полностью погасить задолженность и оплатить расходы, которые были нанесены предприятию из-за ограничений и восстановления этих услуг. Также крымчане будут вынуждены оплатить штраф, пеню.
Дефицит воды в Крыму известно
- До 2014 года потребности Крыма в пресной воде до 85% обеспечивала Украина. Поставка происходила через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. Прекратить поставку были вынуждены из-за оккупации Крыма.
- О том, что ситуация с водой в Крыму стала критической, стало известно в 2020 году. Эксперты прогнозируют экологическую катастрофу на полуострове.
- Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что Россия может признать чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма.
- Мониторинговая миссия ООН в Украине отметила, что, согласно международному праву, полную ответственность за обеспечение населения водой несет именно Россия.
- Сейчас в Украине чиновники спорят, стоит ли восстанавливать водоснабжение. Однако большинство считает, что воду на полуостров начнут подавать только после деоккупации Крыма.
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