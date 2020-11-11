Воды в Крыму более чем достаточно, - Минприроды
Гражданскому населению в Крыму необходимо примерно 100 миллионов кубометров воды в год. В 2020 году проблемы в этом вопросе нет – воды на полуострове более чем достаточно для нужд населения.
Об этом заявили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, сообщает РБК-Украина.
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В ведомстве пояснили, что 100 млн кубометров – это примерно в 9 раз меньше суммарного местного стока у маловодных рек и прогнозируемых запасов подземных вод.
То есть питьевые и хозяйственно-бытовые нужды населения и водопользователей Крыма могут быть обеспечены местным стоком,
– сказали в Минприроды.
► Сможет ли Украина восстановить водоснабжение
В министерстве также отметили, что даже в том случае, если Украина захочет возобновить подачу воды через Северо-Крымский канал – неизвестно, сможет ли это произойти. Дело в том, что через 6 лет украинские специалисты потеряли возможность обслуживать канал, а потому не могут оценить его техническое состояние.
Что говорят о воде в Крыму другие политики
- Ситуацию 5 ноября прокомментировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он заверил, что вероятная "война за воду" – обычная манипуляция. На самом деле крымчанам ее хватает.
- В то же время подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что Крым не ждет воду с материковой Украины, а справится с дефицитом самостоятельно.
- Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк пояснил, что при восстановлении водоснабжения на полуостров Украина будет удовлетворять потребности российского военно-промышленного комплекса, однако этого никто не хочет.
- Проблема воды в Крыму является угрозой не только для Украины, но и для всего мира. Так считает заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.
- Также посол Украины в ООН Сергей Кислица подчеркнул, что Россия должна признать себя оккупантом и попросить воду.
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