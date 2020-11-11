Гражданскому населению в Крыму необходимо примерно 100 миллионов кубометров воды в год. В 2020 году проблемы в этом вопросе нет – воды на полуострове более чем достаточно для нужд населения.

Об этом заявили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, сообщает РБК-Украина.

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В ведомстве пояснили, что 100 млн кубометров – это примерно в 9 раз меньше суммарного местного стока у маловодных рек и прогнозируемых запасов подземных вод.

То есть питьевые и хозяйственно-бытовые нужды населения и водопользователей Крыма могут быть обеспечены местным стоком,

– сказали в Минприроды.

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В министерстве также отметили, что даже в том случае, если Украина захочет возобновить подачу воды через Северо-Крымский канал – неизвестно, сможет ли это произойти. Дело в том, что через 6 лет украинские специалисты потеряли возможность обслуживать канал, а потому не могут оценить его техническое состояние.

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