Оккупационная администрация Севастополя заявила, что запасов пресной воды в городе хватит всего на 81 день, то есть до января 2021 года. Воды не станет, если до конца года на полуострове так и не выпадут серьезные дожди.

Следовательно, оккупанты в Крыму начали бить тревогу. О напряженной ситуации пишут росСМИ, передает 24 канал.

Тем временем Водная блокада: Россия готовит глобальный иск против Украины из-за воды для Крыма

Если 7 миллионов кубометров – неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, с учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день,

– официально заявил так называемый исполняющий обязанности вице-губернатора города Владимир Базаров.

Следовательно, из-за неблагоприятной ситуации с водой россияне ввели в Севастополе режим повышенной готовности. В то же время садовые товарищества города уже перевели на зимний режим поставки воды. Ограничивать поставки воды в жилые дома оккупанты якобы пока не собираются.

А что с запасами? В Чернореченском водохранилище, обеспечивающем город водой, осталось 16,8 миллиона кубометров воды. В то же время 7 миллионов кубометров являются неприкосновенным запасом.

Почему в Крыму проблемы с водой:

До аннексии Россией Крыма Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.

После того, как Россия ворвалась в Крым, поставки воды прекратили.

На полуострове обмелели водохранилища, в частности – Межгорное и Белогорское.

Оккупанты призывают местных жителей экономить воду, для этого даже ввели ограничения подачи воды.

Подробнее о проблемах с водой в Крыму, позиции Украины и заявлениях оккупантов – по ссылке.