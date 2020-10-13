Питьевой воды в Севастополе хватит до конца года: оккупанты бьют тревогу
Оккупационная администрация Севастополя заявила, что запасов пресной воды в городе хватит всего на 81 день, то есть до января 2021 года. Воды не станет, если до конца года на полуострове так и не выпадут серьезные дожди.
Следовательно, оккупанты в Крыму начали бить тревогу. О напряженной ситуации пишут росСМИ, передает 24 канал.
Тем временем Водная блокада: Россия готовит глобальный иск против Украины из-за воды для Крыма
Если 7 миллионов кубометров – неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, с учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день,
– официально заявил так называемый исполняющий обязанности вице-губернатора города Владимир Базаров.
Следовательно, из-за неблагоприятной ситуации с водой россияне ввели в Севастополе режим повышенной готовности. В то же время садовые товарищества города уже перевели на зимний режим поставки воды. Ограничивать поставки воды в жилые дома оккупанты якобы пока не собираются.
А что с запасами?В Чернореченском водохранилище, обеспечивающем город водой, осталось 16,8 миллиона кубометров воды. В то же время 7 миллионов кубометров являются неприкосновенным запасом.
Почему в Крыму проблемы с водой:
- До аннексии Россией Крыма Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.
- После того, как Россия ворвалась в Крым, поставки воды прекратили.
- На полуострове обмелели водохранилища, в частности – Межгорное и Белогорское.
- Оккупанты призывают местных жителей экономить воду, для этого даже ввели ограничения подачи воды.