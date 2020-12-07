В Аянском водохранилище, которое является поставщиком воды для Симферополя, запасов осталось на 8 дней. Поэтому в город воду будут подавать из подземных источников.

О критической ситуации с водой в Крыму пишут российские СМИ со ссылкой на так называемого главу компании "Вода Крыма" Владимира Баженова, сообщает 24 канал.

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У нас запасов воды в Аянском водохранилище на 8 дней, но нас это уже не пугает, успеем перебиться скважинной водой,

– заявил Баженов.

По его словам, на днях введут в работу новый участок водовода для подачи в южный район города артезианской воды.

Что известно об Аянском водохранилище? Это одно из 3 водохранилищ естественного стока, которое используют для подачи воды в Симферополь. Проектный объем составляет примерно 4 миллиона кубометров. На начало декабря 2020 года в нем было менее 300 тысяч кубометров воды.

Обратите внимание! В оккупированном Крыму площадь усыхания водохранилищ составляет уже 45%, а площадь природных озер уменьшилась на четверть. Эксперты говорят, что причинами этого являются не только климатические изменения, но и милитаризация, переселение на полуостров россиян и нерациональное использование воды. Больше о вопросах воды на полуострове читайте по ссылке.