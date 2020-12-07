Ситуация катастрофическая: воды в Симферополе хватит на 8 дней, – росСМИ
В Аянском водохранилище, которое является поставщиком воды для Симферополя, запасов осталось на 8 дней. Поэтому в город воду будут подавать из подземных источников.
О критической ситуации с водой в Крыму пишут российские СМИ со ссылкой на так называемого главу компании "Вода Крыма" Владимира Баженова, сообщает 24 канал.
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У нас запасов воды в Аянском водохранилище на 8 дней, но нас это уже не пугает, успеем перебиться скважинной водой,
– заявил Баженов.
По его словам, на днях введут в работу новый участок водовода для подачи в южный район города артезианской воды.
Что известно об Аянском водохранилище?Это одно из 3 водохранилищ естественного стока, которое используют для подачи воды в Симферополь. Проектный объем составляет примерно 4 миллиона кубометров. На начало декабря 2020 года в нем было менее 300 тысяч кубометров воды.
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