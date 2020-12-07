В Крыму оккупанты формируют военную базу России с 2,5 миллионами украинцев в заложниках. Страна-оккупант умышленно заселяет полуостров гражданами России, меняя в Крыму демографическую ситуацию.

Украинцев в свою очередь из Крыма вытесняют. Об этом первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова рассказала в интервью ТСН.

Заметьте Должно быть в контексте НАТО: Джапарова о Крымской платформе

Мы должны быть готовы к тому, что формируется и фактически уже есть такая военная база РФ с 2,5 млн граждан Украины в качестве заложников милитаризованного Крыма,

– подчеркнула Джапарова.

Крымская платформа не может формироваться вне контекста этих фактов.



К формированию военной базы должна быть готова не только Украина, но и коалиция стран.

Какие еще последствия оккупации Крыма выделила Джапарова