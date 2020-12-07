Военная база России с 2,5 миллионами граждан Украины в качестве заложников, – Джапарова о Крыме
В Крыму оккупанты формируют военную базу России с 2,5 миллионами украинцев в заложниках. Страна-оккупант умышленно заселяет полуостров гражданами России, меняя в Крыму демографическую ситуацию.
Украинцев в свою очередь из Крыма вытесняют. Об этом первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова рассказала в интервью ТСН.
Заметьте Должно быть в контексте НАТО: Джапарова о Крымской платформе
Мы должны быть готовы к тому, что формируется и фактически уже есть такая военная база РФ с 2,5 млн граждан Украины в качестве заложников милитаризованного Крыма,
– подчеркнула Джапарова.
- Крымская платформа не может формироваться вне контекста этих фактов.
- К формированию военной базы должна быть готова не только Украина, но и коалиция стран.
Какие еще последствия оккупации Крыма выделила Джапарова
- нарушение прав человека;
- экологические вызовы;
- милитаризация полуострова.
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