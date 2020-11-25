Информационная атака против власти Украины: военная разведка предупреждает о российских фейках
Россия активизировала мероприятия по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины. Страна-агрессор хочет спровоцировать недоверие к власти и свести к минимуму действия по урегулированию ситуации на Донбассе.
Для этого Кремль применяет пророссийские СМИ, журналистов и "агентов влияния", которые, в частности, находятся на территории Украины. Об этом заявили в Генеральном управлении разведки Министерства обороны Украины.
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Как проводится информационная атака
Отмечается, что "российские агенты" будут распространять фейки о решении властей, которые будут касаться социальных и экономических проблем, в частности, и относительно пандемии коронавируса.
По мнению разведки, Россия начала информационную атаку, потому что чувствует слабость своих позиций в Украине. Впрочем, это не помешает государству реформировать Вооруженные силы и внедрить стандарты НАТО.
В Украине создадут центр контрпропаганды
Председатель Офиса Президента Андрей Ермак еще 5 ноября рассказал, что для борьбы с российскими фейками в Украине заработает центр контрпропаганды. Создать такой центр помогут международные эксперты, которых пригласил Зеленский.
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