Военные на Донбассе домогаются женщин и девушек: за год зафиксировали 8 случаев насилия
Женщины на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают подвергаться сексуальному насилию со стороны военнослужащих. Правозащитники задокументировали 8 таких случаев в течение января – ноябрю 2019 года.
Случаи насилия зафиксировали исследовательницы правозащитного центра Amnesty International во время шести рабочих поездок на Донбасс. Об этом говорится в отчете организации.
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Что известно о насилии над женщинами на Донбассе
От сексуального насилия военнослужащих пострадали гражданские женщины и девушки. В частности, правозащитники зафиксировали:
- 2 изнасилования;
- 1 покушение на изнасилование;
- 5 случаев сексуального домогательства.
Военные совершали такие действия в течение 2017 – 2018 годов в местах проживания мирного населения вблизи линии разграничения.
За отказ в близости мужчины пытались запугать женщин.
Военный угрожал физическим насилием и стрелял по окнам, чтобы запугать женщину и показать, что он не примет отказа, когда женщина решилась сопротивляться нежелательного сексуального внимания с его стороны,
– говорят правозащитники.
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Кроме того, военные домогаются девушек-подростков. По данным организации, был случай, когда местные молодые люди подрались с пьяными солдатами, которые домогались девушек.
Насилие в семьях военных
Правозащитники фиксируют также случаи домашнего насилия в семьях военных на Донбассе. Amnesty International задокументировала историю женщины, которая во время беременности пережила побои от мужа, в то время военнослужащего.
Женщина не заявила о насилии, поскольку в прошлый раз руководство мужа давило на нее и заставило забрать заявление о побоях и сломанном носе.
Заметим, преимущественно женщины не обращаются в полицию, ведь понимают, что их обидчика все равно не накажут.
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