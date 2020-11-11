Женщины на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают подвергаться сексуальному насилию со стороны военнослужащих. Правозащитники задокументировали 8 таких случаев в течение января – ноябрю 2019 года.

Случаи насилия зафиксировали исследовательницы правозащитного центра Amnesty International во время шести рабочих поездок на Донбасс. Об этом говорится в отчете организации.

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Что известно о насилии над женщинами на Донбассе

От сексуального насилия военнослужащих пострадали гражданские женщины и девушки. В частности, правозащитники зафиксировали:

2 изнасилования;

1 покушение на изнасилование;

5 случаев сексуального домогательства.

Военные совершали такие действия в течение 2017 – 2018 годов в местах проживания мирного населения вблизи линии разграничения.

За отказ в близости мужчины пытались запугать женщин.

Военный угрожал физическим насилием и стрелял по окнам, чтобы запугать женщину и показать, что он не примет отказа, когда женщина решилась сопротивляться нежелательного сексуального внимания с его стороны,

– говорят правозащитники.

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Кроме того, военные домогаются девушек-подростков. По данным организации, был случай, когда местные молодые люди подрались с пьяными солдатами, которые домогались девушек.

Насилие в семьях военных

Правозащитники фиксируют также случаи домашнего насилия в семьях военных на Донбассе. Amnesty International задокументировала историю женщины, которая во время беременности пережила побои от мужа, в то время военнослужащего.

Женщина не заявила о насилии, поскольку в прошлый раз руководство мужа давило на нее и заставило забрать заявление о побоях и сломанном носе.

Заметим, преимущественно женщины не обращаются в полицию, ведь понимают, что их обидчика все равно не накажут.

Обратите внимание! Военные и полицейские освобождаются от административного судопроизводства в судах общей юрисдикции. По данным правозащитников, это защищает их от уголовной ответственности за домашнее насилие. То есть, если домашнее насилие совершил военный, то полицейские составляют админпротокол, но передают дело соответствующим военным формированиям, которые и решают начинать ли расследование.