Оперативникам Нацполиции удалось задержать группу военных. Те наладили продажу оружия и боеприпасов, а также поставки вооружения из зоны боевых действий на Донбассе. Злоумышленникам удалось заработать не менее 15 тысяч долларов.

Военные торговали оружием из зоны ООС: детали

В состав преступной группировки входили военные, проходящие службу в Одесской и Донецкой областях. Собственно на территории этих регионов они и наладили продажу огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Военные наладили продажу огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов в Одесской области и Донецкой области / Фото пресс-службы Нацполиции

Информацию о таких преступных действиях оперативники получили еще летом и сразу начали заниматься этим делом. Интересно, что о продаже оружия известил Департамент борьбы с наркопреступностью.

Оперативникам за 6 месяцев удалось установить:

организаторов и участников группировки,

места нахождения тайников оружия.

Также правоохранители задокументировали сбыт:

автомата Калашникова,

пистолета Макарова,

тротиловых и дымовых шашек,

подствольного гранатомета,

гранат Ф-1 и РГД-5 и запалов к ним,

бронежилетов и патронов различного калибра.



Что удалось изъять оперативникам во время следственных действий / Фото пресс-службы Нацполиции

Всего оперативники провели закупку вооружения на почти 15 тысяч долларов.

Следственные действия в отношении злоумышленников и что им грозит

Организатора и еще одного участника этой преступной группы уже задержали. И им уже сообщили о подозрении. Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи возбудили дело по статье Уголовного кодекса о незаконном обращении с оружием. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.

Злоумышленники наторговали оружием на минимум 15 тысяч долларов / Фото пресс-службы Нацполиции

Также полицейские провели обыски:

по местам их проживания на территории Одесской и Донецкой областей,

в автомобилях, которые злоумышленники использовали в своей преступной деятельности.

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Торговцам оружием грозит до 7 лет лишения свободы / Фото пресс-службы Нацполиции