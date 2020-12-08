Военные торговали оружием из ООС: продали автоматов, пистолетов, гранат на 15 тысяч долларов
Оперативникам Нацполиции удалось задержать группу военных. Те наладили продажу оружия и боеприпасов, а также поставки вооружения из зоны боевых действий на Донбассе. Злоумышленникам удалось заработать не менее 15 тысяч долларов.
Военные торговали оружием из зоны ООС: детали
В состав преступной группировки входили военные, проходящие службу в Одесской и Донецкой областях. Собственно на территории этих регионов они и наладили продажу огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Военные наладили продажу огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов в Одесской области и Донецкой области / Фото пресс-службы Нацполиции
Информацию о таких преступных действиях оперативники получили еще летом и сразу начали заниматься этим делом. Интересно, что о продаже оружия известил Департамент борьбы с наркопреступностью.
Оперативникам за 6 месяцев удалось установить:
- организаторов и участников группировки,
- места нахождения тайников оружия.
Также правоохранители задокументировали сбыт:
- автомата Калашникова,
- пистолета Макарова,
- тротиловых и дымовых шашек,
- подствольного гранатомета,
- гранат Ф-1 и РГД-5 и запалов к ним,
- бронежилетов и патронов различного калибра.
Что удалось изъять оперативникам во время следственных действий / Фото пресс-службы Нацполиции
Всего оперативники провели закупку вооружения на почти 15 тысяч долларов.
Следственные действия в отношении злоумышленников и что им грозит
Организатора и еще одного участника этой преступной группы уже задержали. И им уже сообщили о подозрении. Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следователи возбудили дело по статье Уголовного кодекса о незаконном обращении с оружием. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.
Злоумышленники наторговали оружием на минимум 15 тысяч долларов / Фото пресс-службы Нацполиции
Также полицейские провели обыски:
- по местам их проживания на территории Одесской и Донецкой областей,
- в автомобилях, которые злоумышленники использовали в своей преступной деятельности.
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Торговцам оружием грозит до 7 лет лишения свободы / Фото пресс-службы Нацполиции
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