Збройні сили України проводять тренування по знищенню ворожих безпілотників. Війська перебувають у повній бойовій готовності для запобігання терористичних актів.

В подразделениях ВСУ на юге Украины активно идут тренировки по уничтожению вражеских БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). Об этом заявил командующий Объединенными силами Сергей Наев, пишет пресс-служба командования.

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В частности, идет работа по выявлению и уничтожению малоразмерных целей с малой скоростью движения и низкой высотой полета.

Украинские военнослужащие уверенно демонстрируют, что способны не допустить террористические атаки на важные объекты и находятся в полной боевой готовности сбивать вражеские БПЛА,

– подчеркнул Наев.

К слову, беспилотники в учебных целях поднимают в небо несколько раз в неделю – и днем, и ночью.

Украинские военные тренируются уничтожать вражеские беспилотники: смотрите видео

Напомним, ранее в Украине завершили испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80 – "Оскол". Их готовы досрочно передать украинской армии.