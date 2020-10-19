Украинские военные тренируются уничтожать вражеские беспилотники: увлекательное видео
Збройні сили України проводять тренування по знищенню ворожих безпілотників. Війська перебувають у повній бойовій готовності для запобігання терористичних актів.
В подразделениях ВСУ на юге Украины активно идут тренировки по уничтожению вражеских БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). Об этом заявил командующий Объединенными силами Сергей Наев, пишет пресс-служба командования.
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В частности, идет работа по выявлению и уничтожению малоразмерных целей с малой скоростью движения и низкой высотой полета.
Украинские военнослужащие уверенно демонстрируют, что способны не допустить террористические атаки на важные объекты и находятся в полной боевой готовности сбивать вражеские БПЛА,
– подчеркнул Наев.
К слову, беспилотники в учебных целях поднимают в небо несколько раз в неделю – и днем, и ночью.