В зоне проведения Операции Объединенных сил 13 октября погиб житель Черкасской области Руслан Панченко. Он был солдатом контрактной службы.

Погибший солдат родом из города Смела Черкасской области. Об этом сообщили на сайте Смелянского городского совета.

Важно Боевики обстреляли украинских воинов из гранатометов: что происходит на Донбассе

Во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения ООС погиб наш земляк – солдат контрактной службы Панченко Руслан Витальевич,

– рассказали в городском совете.

Руслана похоронили 14 октября в селе Матусов Шполянского района

Погибший украинский военный Руслан Панченко / Фото со страницы в фейсбуке Анатолия Терещенко

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим прекращения огня. Однако пророссийские боевики систематически его нарушают. Впервые они сорвали перемирие 6 сентября. Тогда погиб один украинский военный.

Что известно о погибших украинских защитниках на Донбассе