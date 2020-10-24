Военный самолет упал в жилом квартале в США и загорелся: есть жертвы – видео
В США в ночь с 23 на 24 октября разбился военный самолет. Он упал прямо посреди городка Фоли, и сразу же загорелся. Огонь перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, погибли 2 человека.
Детали трагедии
Авиакатастрофа произошла в штате Алабама. Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских сил США в Твиттере.
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Экипаж самолета не выжил. Имена мертвых не будут разглашены, пока не пройдет 24 часа после сообщения ближайшим родственникам,
– говорится в сообщении.
Местные СМИ сообщили, что на борту находились два человека.
Сразу после авиакатастрофы самолет загорелся. Огонь быстро перекинулся на жилые дома. Однако информации о пострадавших среди гражданского населения пока нет.
На месте трагедии работают спасатели.