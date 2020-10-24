В США в ночь с 23 на 24 октября разбился военный самолет. Он упал прямо посреди городка Фоли, и сразу же загорелся. Огонь перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, погибли 2 человека.

Детали трагедии

Авиакатастрофа произошла в штате Алабама. Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских сил США в Твиттере.

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Экипаж самолета не выжил. Имена мертвых не будут разглашены, пока не пройдет 24 часа после сообщения ближайшим родственникам,

– говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщили, что на борту находились два человека.

Сразу после авиакатастрофы самолет загорелся. Огонь быстро перекинулся на жилые дома. Однако информации о пострадавших среди гражданского населения пока нет.

На месте трагедии работают спасатели.

VIDEO: A Navy aircraft plane crashed southeast of Mobile, Alabama and at least two people died



Developing details: https://t.co/CCyUqrF5oR pic.twitter.com/vxlsG7TwmI — KRON4 News (@kron4news) October 24, 2020



Обломки самолета в жилом квартале / Фото WRTV Indianapolis