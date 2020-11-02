Военный вуз в РФ, человек Януковича и Тупицкого: резонансные данные о судье КСУ Литвинове
Александр Литвинов, входящий в скандальный действующего состав Конституционного суда, закончил тот же военный вуз, что и участник отравления Скрипалей Анатолий Чепига. Говорится о Высшем общевоенном командном училище в российском Благовещенске. К слову, Литвинова называют "правой рукой" главы КСУ Александра Тупицкого. А получил он должность в суде благодаря экс-президенту Виктору Януковичу.
Громкие данные о судье КСУ Литвинове
О том, что Литвинов учился в одном вузе с Чепигой, свидетельствуют данные из биографии судьи на официальном сайте КСУ. А после выпуска он проходил военную службу на командных должностях. Однако, на каких именно – информации нет.
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Как отметил в Telegram екснарлеп Сергей Лещенко, Литвинов является "правой рукой" главы КСУ Александра Тупицкого. А назначил его беглый президент Виктор Янукович по квоте съезда судей.
В Конституционном суде за глаза его называют "москвич" и "смотрящий". Литвинов был докладчиком по делу о признании неконституционным закона о НАБУ. Версия о геополитической игре, чтобы поссорить Украину с Западом и ввергнуть власть в кризис руками КС, находит свое подтверждение,
– отметил Лещенко.
Он добавил, что военное училище, где учились Литвинов и Чепига, располагается в Благовещенске Амурской области. А это единый административный центр региона РФ, находящегося на государственной границе с Китаем. До последней – 526 метров через реку Амур.
"Благовещенск – форпост России на берегах Амура. Он защищает дальневосточные рубежи РФ. К концу 1980-х годов въезд для жителей других регионов СССР в пограничный Благовещенск был ограниченным, а для иностранцев – запрещеннным. Для посещения города нужно было приглашение друзей или родственников и специальный пропуск", – отметил экс-нардеп.
Также Лещенко напомнил:
- в декабре 2014 года одному выпускнику дальневосточного вуза полковнику Чепиге за исполнение "миротворческой миссии" по аннексии Крыма присвоено звание "Героя Российской Федерации";
- другой выпускник дальневосточного образовательного учреждения Литвинов теперь от имени украинского народа определяет, куда двигаться будет Украине.
Как вы считаете, судья Литвинов – агент российских спецслужб?
– в завершение спрашивает политик.
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Основное о скандальном решении КСУ и его последствиях
- 27 октября 2020 года КСУ отменил антикоррупционную реформу. В частности, положения об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия НАЗК. Через это последние заблокировали доступ к электронному реестру.
- Впоследствии Владимир Зеленский созвал СНБО и заседание правительства, на котором распорядились восстановить свободный доступ к е-декларациям. После чего реестр открыли.
- Кроме того, президент подал в Раду законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству". Он предлагает признать решение суда от 27 октября "ничтожным" и лишить его правовых последствий. В то же время в документе предусмотрено увольнение судей КСУ.
- Уже известно, что решение КСУ будет иметь очень негативные последствия для Украины. В частности, это может привести к потере безвиза и остановить получение очередного транша от МВФ. Кроме того, Украина может потерять поддержку Запада в борьбе за агрессией Кремля.
- В ЕС уже заявили, это решение противоречит всем европейским ценностям. Кроме того, европарламентарий Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что в отмене антикоррупционной реформы можно почувствовать влияние Кремля.
- В то же время решение КСУ возмутило общество и люди вышли на масштабный протест 30 октября.
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