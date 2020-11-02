Александр Литвинов, входящий в скандальный действующего состав Конституционного суда, закончил тот же военный вуз, что и участник отравления Скрипалей Анатолий Чепига. Говорится о Высшем общевоенном командном училище в российском Благовещенске. К слову, Литвинова называют "правой рукой" главы КСУ Александра Тупицкого. А получил он должность в суде благодаря экс-президенту Виктору Януковичу.

Громкие данные о судье КСУ Литвинове

О том, что Литвинов учился в одном вузе с Чепигой, свидетельствуют данные из биографии судьи на официальном сайте КСУ. А после выпуска он проходил военную службу на командных должностях. Однако, на каких именно – информации нет.

К теме Дело рук марионеток Кремля и олигархов, – Зеленский для FT о решении КСУ и его последствия

Как отметил в Telegram екснарлеп Сергей Лещенко, Литвинов является "правой рукой" главы КСУ Александра Тупицкого. А назначил его беглый президент Виктор Янукович по квоте съезда судей.

В Конституционном суде за глаза его называют "москвич" и "смотрящий". Литвинов был докладчиком по делу о признании неконституционным закона о НАБУ. Версия о геополитической игре, чтобы поссорить Украину с Западом и ввергнуть власть в кризис руками КС, находит свое подтверждение ,

– отметил Лещенко.

Он добавил, что военное училище, где учились Литвинов и Чепига, располагается в Благовещенске Амурской области. А это единый административный центр региона РФ, находящегося на государственной границе с Китаем. До последней – 526 метров через реку Амур.

"Благовещенск – форпост России на берегах Амура. Он защищает дальневосточные рубежи РФ. К концу 1980-х годов въезд для жителей других регионов СССР в пограничный Благовещенск был ограниченным, а для иностранцев – запрещеннным. Для посещения города нужно было приглашение друзей или родственников и специальный пропуск", – отметил экс-нардеп.

Также Лещенко напомнил:

в декабре 2014 года одному выпускнику дальневосточного вуза полковнику Чепиге за исполнение "миротворческой миссии" по аннексии Крыма присвоено звание "Героя Российской Федерации";

другой выпускник дальневосточного образовательного учреждения Литвинов теперь от имени украинского народа определяет, куда двигаться будет Украине.

Как вы считаете, судья Литвинов – агент российских спецслужб?

– в завершение спрашивает политик.

Советуем ознакомиться Покушение на Скрипалей: жуткая история отравления, к которой причастна Россия

Основное о скандальном решении КСУ и его последствиях

27 октября 2020 года КСУ отменил антикоррупционную реформу. В частности, положения об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия НАЗК. Через это последние заблокировали доступ к электронному реестру.

Впоследствии Владимир Зеленский созвал СНБО и заседание правительства, на котором распорядились восстановить свободный доступ к е-декларациям. После чего реестр открыли.

Кроме того, президент подал в Раду законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству". Он предлагает признать решение суда от 27 октября "ничтожным" и лишить его правовых последствий. В то же время в документе предусмотрено увольнение судей КСУ.

Уже известно, что решение КСУ будет иметь очень негативные последствия для Украины. В частности, это может привести к потере безвиза и остановить получение очередного транша от МВФ. Кроме того, Украина может потерять поддержку Запада в борьбе за агрессией Кремля .

. В ЕС уже заявили, это решение противоречит всем европейским ценностям. Кроме того, европарламентарий Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что в отмене антикоррупционной реформы можно почувствовать влияние Кремля.

В то же время решение КСУ возмутило общество и люди вышли на масштабный протест 30 октября.​

Подробнее о скандале вокруг решения Конституционного Суда о декларировании – читайте в материалах 24 канала.



КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала