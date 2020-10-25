Американским военным ограничили передвижение в Украине, Грузии и Германии: какая причина
Военным из США, которые несут службу в Украине, Грузии и Германии, ограничили передвижение из-за пандемии коронавируса. Речь идет о военнослужащих из Командования боевой подготовки 7-й армии США.
Такие ограничения связаны со второй волной COVID-19 в Европе. Об этом сообщает "Голос Америки".
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Вторая волна пандемии является прямой угрозой перед праздниками, для сохранения той службы, которую мы обеспечиваем, чтобы наши дети оставались в школах и чтобы поддерживать нашу готовность,
– заявил генерал Кристофер Норри.
Какие ограничения установили
Американские военные в Грузии и Украине могут ездить только в персональном транспорте.
Также американцам не разрешили посещать заведения общественного питания. Обязательным является и ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
Касательно Германии, то американским военнослужащим тоже нельзя ездить общественным транспортом.
Какова ситуация с коронавируса в Германии, Грузии и Украины
- Украина: 337 410 инфицированных, 6 289 человек умерли, выздоровели – 139 775.
- Грузия: более 26 тысяч инфицированных, 195 – умерли, более 10 тысяч выздоровели.
- Германия: почти 435 тысяч больных, более 10 тысяч – умерли, 316 тысяч – выздоровели.