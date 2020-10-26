Во время встречи лидеров государств "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года Зеленский дал себе год, чтобы попытаться закончить войну на Донбассе по Минским соглашениям. Вместе с тем министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал, что воспринимает эти слова по-своему.

В эфире одного из телеканалов Резников заявил, что срок один год для завершения войны на Донбассе нужно понимать как срок, отведенный на попытки реализовать тот сценарий, который был прописан в Минских соглашениях, сообщает 24 канал.

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При этом он отметил, что война на Донбассе не закончится в 2020 году, ведь необходимо много времени на вывод войск Российской Федерации с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Я немного по-другому рассматриваю слова президента. Он сказал, что дает себе год, чтобы идти по сценарию, который был написан в 2014 году. Имеются в виду Минские соглашения так, как они написаны. Он, по сути, это сказал 9 декабря в Париже (на встрече лидеров государств "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года – ИФ). Поэтому 9 декабря заканчивается этот год, и президент будет принимать решение,

– заявил он в эфире одного из телеканалов.

Говорил ли Зеленский о прекращении войны на Донбассе в 2020 году

В марте 2020 года в интервью британскому изданию The Guardian президент Украины Зеленский выразил надежду, что может договориться с Путиным о прекращении войны на Донбассе. Вместе с тем, тогда он предположил, что Украина может выйти из переговоров, если в течение года после саммита в Париже у них не будет прогресса.

Время идет. Мы можем потратить один год на всю сделку. Затем она должна быть реализована. Больший срок мы не можем позволить,

– сообщил тогда президент во время интервью.

Тогда еще Зеленский рассказал, что Украина имеет "два или три плана" действий после возможного выхода из переговоров, но оставил их в секрете.

В августе 2020 года в интервью телеканалу Euronews президент Украины рассказал, что очень верит в окончание войны на Донбассе в этом же году.

Несмотря на это Зеленский подчеркнул, что это не зависит только от него и признался, что пока не существует другого реального действенного плана мирного урегулирования ситуации на востоке Украины, который поддержали бы все стороны "нормандской четверки". Тогда же Зеленский добавил, что пока Украина будет двигаться путем Минских соглашений, но если этот план не будет работать, то Украина будет думать над другим.

Отметим, что после Нормандской встречи в Париже 9 декабря 2019 года Зеленский продлил особый статус Донбасса еще на год. Соответствующий закон он подписал 18 декабря того же года.

На вопрос журналистов, почему закон необходимо продолжить именно на год, а не пять или десять, президент ответил, что "мы не знаем, что будет через пять лет и десять, а год – это нормально".