Официальный Баку заявил, что освободил из-под армянской оккупации в Нагорном Карабахе еще несколько населенных пунктов. Речь идет о взятии под контроль трех сел в Ходжавендском районе.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Соответствующее сообщение он написал в Твиттере. Над какими селами установила контроль азербайджанская армия Хирманджиг,

Агбулаг,

Ахуллу. Какие населенные пункты Азербайджан освободил ранее Ариш (Физулинский район),

Дошулу (Джабраильский район),

Эдише, Дудукчи, Эдилли, Чирагуз (все – Ходжавендский район). Ранее Алиев заявлял, что армия Азербайджана освободила по меньшей мере 40 населенных пунктов Нагорного Карабаха. В частности, город Джабраил, 9 сел Джабраильского района и несколько населенных пунктов в Ходжавендском и Физулийском районах. Кстати Турция предложила России встретиться и поговорить о Карабахе Ситуация в Нагорном Карабахе: коротко Боевые действия здесь продолжаются уже в течение нескольких недель на разных направлениях. Есть потери как среди военных, так и среди гражданского населения с обеих сторон. Также каждая страна заявляет о значительных повреждениях и ликвидации военной техники.

Началось все утром 27 сентября. Тогда на границе Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе – возобновились боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в провокации конфликта.

В итоге Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию.

Впоследствии Армения и Азербайджан договорились о перемирии. Огонь должны были прекратить в 12:00 10 октября. Однако тишина длилась всего несколько часов, и государства вновь возобновили боевые действия.

ЕС, НАТО, Украина и Россия призывают страны прекратить боевые действия и возобновить переговоры. Турция заявила, что будет поддерживать действия Азербайджана и назвала Армению "самой большой угрозой миру в регионе".

Нагорный Карабах – регион населенный армянами в составе Азербайджана. Борьба за эту территорию продолжается уже более века.

Текущий конфликт фактически начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах захотел выйти из состава Азербайджанской СССР и войти в состав Армянской. А в конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. Больше о ходе конфликта в Нагорном Карабахе читайте по ссылке.