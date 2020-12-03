В Азербайджане впервые объявили количество их погибших военнослужащих в войне в Нагорном Карабахе. В Министерстве обороны отметили, что зафиксировали 2 783 тела. Еще более 100 военных числятся пропавшими без вести.

Еще 1 245 азербайджанских военных с травмами лежат в госпиталях. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

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Стоит отметить, что в течение всей войны Азербайджан не объявлял количество потерь – это сделали впервые.

Подробная информация об именах погибших военнослужащих, их дату рождения, воинские звания и пройденный боевой путь будет дополнительно представлена общественности страны,

– заявили в ведомстве Азербайджана.

В то же время ранее эксперты пытались оценить потери Азербайджана и предполагали, что их как минимум несколько тысяч.

Количество погибших в Армении

Сначала в Армении говорили при примерно 2 300 убитых военных их страны. Согласно последним данным Минздрава Армении, страна потеряла 2 718 человек. Сейчас и в Азербайджане, и в Армении продолжается опознание тел.

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