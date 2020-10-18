Война в Карабахе: Азербайджан взял под контроль исторический мост – видео
Азербайджанской армии удалось у армянской стороны в Нагорном Карабахе отбить древний Худаферинский мост. Там уже подняли флаг Азербайджана.
Очередное важное достижение армии Азербайджана в Карабахе
Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Твиттере.
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Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана над древним Худаферинським мостом. Да здравствует азербайджанский народ! Карабах – это Азербайджан!,
– подчеркнул политик.
Азербайджанский лидер также опубликовал видеоролик с военными на Худаферинском мосту. Последний проходит через реку Аракс.
Военные Азерьбайджана на Худаферинском мосту в Карабахе: видео
Что известно о Худаферинський мост?По данным ученых его построили примерно в XVI веке. Худаферинский мост считают важным памятником истории и архитектуры. Он находился под контролем Армении с 1993 года.
Что еще удалось освободить из-под армянской оккупации Азербайджана
Физулинский район
- Физули,
- Гочахмедли,
- Чимен,
- Джуварли,
- Пирахмедли,
- Мусабейли,
- Урекан,
- Дедели,
- Ариш.
Ходжавендский район
- Хирманджиг,
- Агбулаг,
- Ахуллу,
- Эдише,
- Дудукчи,
- Едилли,
- Чирагуз.
Джабраильский район
- Дошулу.
Ранее Алиев заявлял, что армия Азербайджана освободила по меньшей мере 40 населенных пунктов Нагорного Карабаха. В частности, город Джабраил, 9 сел Джабраильского района и несколько населенных пунктов в Ходжавендском и Физулийском районах.
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Ситуация в Нагорном Карабахе: коротко
- Боевые действия здесь продолжаются уже в течение нескольких недель на разных направлениях. Есть потери как среди военных, так и среди гражданского населения с обеих сторон. Также каждая страна заявляет о значительных повреждениях и ликвидации военной техники.
- Началось все утром 27 сентября. Тогда на границе Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе – возобновились боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в провокации конфликта.
- В итоге Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию.
- Впоследствии Армения и Азербайджан договорились о перемирии. Огонь должны были прекратить в 12:00 10 октября. Однако тишина длилась всего несколько часов, и государства вновь возобновили боевые действия.
- ЕС, НАТО, Украина и Россия призывают страны прекратить боевые действия и возобновить переговоры. Зато Турция заявила, что будет поддерживать действия Азербайджана и назвала Армению "самой большой угрозой миру в регионе".
- Нагорный Карабах – регион населенный армянами в составе Азербайджана. Борьба за эту территорию продолжается уже более века.
- Текущий конфликт фактически начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах захотел выйти из состава Азербайджанской СССР и войти в состав Армянской. А в конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль.