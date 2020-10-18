Азербайджанской армии удалось у армянской стороны в Нагорном Карабахе отбить древний Худаферинский мост. Там уже подняли флаг Азербайджана.

Очередное важное достижение армии Азербайджана в Карабахе

Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Твиттере.

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Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана над древним Худаферинським мостом. Да здравствует азербайджанский народ! Карабах – это Азербайджан!,

– подчеркнул политик.

Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана над древним Худаферинским мостом. Да здравствует азербайджанский народ! Карабах –это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 18, 2020

Азербайджанский лидер также опубликовал видеоролик с военными на Худаферинском мосту. Последний проходит через реку Аракс.

Военные Азерьбайджана на Худаферинском мосту в Карабахе: видео

Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Qarabağ Azərbaycandır! pic.twitter.com/AbvuMunQPz — İlham Əliyev (@azpresident) October 18, 2020

Что известно о Худаферинський мост? По данным ученых его построили примерно в XVI веке. Худаферинский мост считают важным памятником истории и архитектуры. Он находился под контролем Армении с 1993 года.

Что еще удалось освободить из-под армянской оккупации Азербайджана

Физулинский район

Физули,

Гочахмедли,

Чимен,

Джуварли,

Пирахмедли,

Мусабейли,

Урекан,

Дедели,

Ариш.

Ходжавендский район

Хирманджиг,

Агбулаг,

Ахуллу,

Эдише,

Дудукчи,

Едилли,

Чирагуз.

Джабраильский район

Дошулу.

Ранее Алиев заявлял, что армия Азербайджана освободила по меньшей мере 40 населенных пунктов Нагорного Карабаха. В частности, город Джабраил, 9 сел Джабраильского района и несколько населенных пунктов в Ходжавендском и Физулийском районах.

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Ситуация в Нагорном Карабахе: коротко

Боевые действия здесь продолжаются уже в течение нескольких недель на разных направлениях. Есть потери как среди военных, так и среди гражданского населения с обеих сторон. Также каждая страна заявляет о значительных повреждениях и ликвидации военной техники.

Началось все утром 27 сентября. Тогда на границе Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе – возобновились боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в провокации конфликта.

В итоге Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию.

Впоследствии Армения и Азербайджан договорились о перемирии. Огонь должны были прекратить в 12:00 10 октября. Однако тишина длилась всего несколько часов, и государства вновь возобновили боевые действия.

ЕС, НАТО, Украина и Россия призывают страны прекратить боевые действия и возобновить переговоры. Зато Турция заявила, что будет поддерживать действия Азербайджана и назвала Армению "самой большой угрозой миру в регионе".

Нагорный Карабах – регион населенный армянами в составе Азербайджана. Борьба за эту территорию продолжается уже более века.

Текущий конфликт фактически начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах захотел выйти из состава Азербайджанской СССР и войти в состав Армянской. А в конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль.

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