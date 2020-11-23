Война, которая длилась 26 лет: как удалось решить проблему сепаратизма на Шри-Ланке
Война на Шри-Ланке длилась 26 лет. Среди ее причин лежало этнически-религиозное противостояние сингальского большинства, которое на политической и бытовой почве унижало и пыталось вытеснить с острова тамильское меньшинство. Из-за этого конфликт изначально имел сдержанную поддержку международного сообщества.
За рубежом видели в повстанцах борцов за независимость. Прошло более 10 лет, чтобы это видение трансформировалось. Поражение "тигров освобождения Тамил-Илама" стало прецедентом. В новейшей истории проблему сепаратизма до сих пор так не решали. Как именно – читайте в программе "конфликты" на 24 канале.
В предыдущей программе Кровавая гражданская война на Шри-Ланке: как опыт "тамильских тигров" перенял даже ИГИЛ
Подготовка к новой войне
В 1987 году силы правительства Шри-Ланки разгромили тамильских повстанцев. "Тигры освобождения Тамил-Илама" требовали отделения от государства, власть которой с ними не считается. На угрозу физического уничтожения тамилов отреагировала Индия, где проживает около 60 миллионов лояльных тамилов. С приходом на Шри-Ланку индийского контингента между сторонами конфликта установилось хрупкое перемирие. Индийцы помогали и не мешали готовиться "тиграм" к новой войне.
В структуру "Тигров освобождения Тамил-Илама" входил авиаподраздел ВВС "Воздушные тигры" \ Скриншот с видео
Лидер Тигров Велапулай Прабхакаран для своей борьбы готовил целую армию смертников. Именно "тамильским тиграм" приписывают изобретение "поясов шахида" – обмотки со взрывчаткой, которую на себе нес соответственно подготовленный человек.
Наиболее резонансные теракты тамилы провели в начале 1990-х.
- В 1991 году смертники взорвали премьер-министра Индии Раджива Ганди.
- В 1992 убили командующего ВМФ Шри-Ланки адмирала Клэнси Фернандо.
- В 1993 "черные тигры" убили президента Шри-Ланки Ранасингхе Премадасу.
- В 1994 состоялось покушение на кандидата в президенты Шри-Ланки Диссаньяку.
Самые резонансные теракты произошли в 1990-х / Фото tamilnet.com
Война и дети
После 10 лет войны, армия "Тигров" испытывала кадровый голод. Поэтому новых рекрутов начали набирать сначала среди женщин, а потом пришел черед детей, которых силой забирали от родителей. Втягивание детей в войну и новая серия терактов в 2006 году стали точкой невозврата. США и страны ЕС признали "тигров освобождения Тамил-Илама" террористической организацией.
Признание террористами означало замораживание всех финансовых ресурсов тамилцев в мире.
Здесь стоит отметить, что с самого начала правительство Шри-Ланки, столкнувшись с вооруженным сопротивлением тамилов, столкнулось с бессилием своей армии, которая оказалась беспомощной против вооруженного сопротивления. Поэтому сингалы на протяжении тлеющего конфликта не жалели денег на реформу своей армии. Вооруженные силы Шри-Ланки за время Гражданской войны выросли с 6 до 200 тысяч бойцов.
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Окончание третьей иламской войны
Так называемая третья иламская война продолжалась фактически с момента вывода с острова индийских сил до 2002 года. Когда при посредничестве Норвегии правительство сингальцев остановило военные операции и подписало с боевиками широкую программу примирения.
Время затишья "тамильские тигры" используют для развития своих структур. По всему миру отправляются эмиссары "Тигров". Их задача – собирать налоги на войну среди земляков эмигрантов. Дома Велапулай силой заставляет других тамильских повстанцев, которые до сих пор действовали самостоятельно, влиться в ряды "Тамильских тигров". Несогласных ликвидирует. А дальше Тамил-Илам выходит к правительству со своим предложением, что хотят автономии. А именно:
- эта автономия должна дать возможность принимать собственные законы;
- подписывать с международными структурами, другими правительствами независимые свои договоренности, получать от них финансирование;
- собирать налоги;
- распоряжаться самостоятельно всеми бюджетными средствами которые идут на эти регионы;
- более того, получить право самостоятельно распоряжаться природными недрами, ресурсами и даже побережьем.
Атаки смертников
Поняв, что такие требования сингалы не собираются выполнять в середине нулевых, тамилы возобновляют атаки смертников. Среди основных мишеней – набитые верующими святыни. А в 2006 году увлечением "тигров" стали водоснабжающе каналы на востоке Шри-Ланки. Это поставило на грань гуманитарного кризиса до 20 тысяч фермеров. Правительство запустило военную машину.
Военной операцией руководил боевой генерал Сарат Фонсека, который нюхнул пороха впервые отбивая атаки тамилов в начале 1990-х. Его гарнизон служил в Джафне – сердце территории "тигров Тамил-Илама". Координировал действия военных президент страны Махинда Раджапакса.
За 5 месяцев 2008 – 2009 годов правительственные войска взяв "Тамильских тигров" в клещи зажали их на небольшом участке площадью менее 30 квадратных километров на севере Джафны. На этой территории кроме 1,5 тысячи боевиков были их семьи и местные жители. В один момент все они оказались под угрозой физического уничтожения. Международное сообщество попыталось отвлечь катастрофу.
Последняя фаза конфликта
Последняя фаза конфликта началась в мае. В результате этой операции ликвидировали практически всю верхушку военного крыла "Тамильских тигров".
- 17 мая тамилы заявили, что складывают оружие.
- 18 мая 2009 года последние группы "Тамильских тигров" пошли на прорыв. Большинство из них полегло под ракетным огнем сингалов. Среди погибших опознали и тело их лидера Велупилая Прабхакарана.
Война, которая длилась 26 лет, закончилась – заявил 19 мая 2009 года президент Махинда Раджапакса, показывая тело убитого лидера "тамильских тигров". Войну хоть и выиграли, но проблема тамильско-сингальского конфликта осталась.
Война закончилась в мае 2009 года / Фото uktamilnews
В июле Организация Объединенных Наций создала специальную комиссию, которая должна была выяснить имели ли место военные преступления во время принуждения к миру тамилов. В ответ на это правительство Шри-Ланки закрыло офис ООН в Коломбо.
Последствия войны
Начиная с 1983 года гражданская война только официально унесла жизни почти 100 тысяч человек. До 40 тысяч из них были гражданскими. За 10 последних дней операции по разгрому тамильских боевиков погибло более 2 тысяч человек.
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Последняя фаза гражданской войны на Шри-Ланке началась в 2008 году когда среди военных и политических элит сложилось идеальное взаимопонимание – президентом и министром обороны были братья Раджапаксы. Политическая и военная элита поняла – зачем возвращать территории, если там дальше будут террористы. А если уничтожить террористов – можно вернуть и территории.
Еще одним фактором, который повлиял на ослабление "Тамильских Тигров" была международная обструкция, когда с 2003 года тамилам перекрыли источники финансирования и накопления денег.
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