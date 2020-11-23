Война на Шри-Ланке длилась 26 лет. Среди ее причин лежало этнически-религиозное противостояние сингальского большинства, которое на политической и бытовой почве унижало и пыталось вытеснить с острова тамильское меньшинство. Из-за этого конфликт изначально имел сдержанную поддержку международного сообщества.

За рубежом видели в повстанцах борцов за независимость. Прошло более 10 лет, чтобы это видение трансформировалось. Поражение "тигров освобождения Тамил-Илама" стало прецедентом. В новейшей истории проблему сепаратизма до сих пор так не решали. Как именно – читайте в программе "конфликты" на 24 канале.

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Подготовка к новой войне

В 1987 году силы правительства Шри-Ланки разгромили тамильских повстанцев. "Тигры освобождения Тамил-Илама" требовали отделения от государства, власть которой с ними не считается. На угрозу физического уничтожения тамилов отреагировала Индия, где проживает около 60 миллионов лояльных тамилов. С приходом на Шри-Ланку индийского контингента между сторонами конфликта установилось хрупкое перемирие. Индийцы помогали и не мешали готовиться "тиграм" к новой войне.



В структуру "Тигров освобождения Тамил-Илама" входил авиаподраздел ВВС "Воздушные тигры" \ Скриншот с видео

Лидер Тигров Велапулай Прабхакаран для своей борьбы готовил целую армию смертников. Именно "тамильским тиграм" приписывают изобретение "поясов шахида" – обмотки со взрывчаткой, которую на себе нес соответственно подготовленный человек.

Наиболее резонансные теракты тамилы провели в начале 1990-х.

В 1991 году смертники взорвали премьер-министра Индии Раджива Ганди. В 1992 убили командующего ВМФ Шри-Ланки адмирала Клэнси Фернандо. В 1993 "черные тигры" убили президента Шри-Ланки Ранасингхе Премадасу. В 1994 состоялось покушение на кандидата в президенты Шри-Ланки Диссаньяку.



Самые резонансные теракты произошли в 1990-х / Фото tamilnet.com

Война и дети

После 10 лет войны, армия "Тигров" испытывала кадровый голод. Поэтому новых рекрутов начали набирать сначала среди женщин, а потом пришел черед детей, которых силой забирали от родителей. Втягивание детей в войну и новая серия терактов в 2006 году стали точкой невозврата. США и страны ЕС признали "тигров освобождения Тамил-Илама" террористической организацией.

Признание террористами означало замораживание всех финансовых ресурсов тамилцев в мире.

Здесь стоит отметить, что с самого начала правительство Шри-Ланки, столкнувшись с вооруженным сопротивлением тамилов, столкнулось с бессилием своей армии, которая оказалась беспомощной против вооруженного сопротивления. Поэтому сингалы на протяжении тлеющего конфликта не жалели денег на реформу своей армии. Вооруженные силы Шри-Ланки за время Гражданской войны выросли с 6 до 200 тысяч бойцов.

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Окончание третьей иламской войны

Так называемая третья иламская война продолжалась фактически с момента вывода с острова индийских сил до 2002 года. Когда при посредничестве Норвегии правительство сингальцев остановило военные операции и подписало с боевиками широкую программу примирения.

Время затишья "тамильские тигры" используют для развития своих структур. По всему миру отправляются эмиссары "Тигров". Их задача – собирать налоги на войну среди земляков эмигрантов. Дома Велапулай силой заставляет других тамильских повстанцев, которые до сих пор действовали самостоятельно, влиться в ряды "Тамильских тигров". Несогласных ликвидирует. А дальше Тамил-Илам выходит к правительству со своим предложением, что хотят автономии. А именно:

эта автономия должна дать возможность принимать собственные законы;

подписывать с международными структурами, другими правительствами независимые свои договоренности, получать от них финансирование;

собирать налоги;

распоряжаться самостоятельно всеми бюджетными средствами которые идут на эти регионы;

более того, получить право самостоятельно распоряжаться природными недрами, ресурсами и даже побережьем.

Атаки смертников

Поняв, что такие требования сингалы не собираются выполнять в середине нулевых, тамилы возобновляют атаки смертников. Среди основных мишеней – набитые верующими святыни. А в 2006 году увлечением "тигров" стали водоснабжающе каналы на востоке Шри-Ланки. Это поставило на грань гуманитарного кризиса до 20 тысяч фермеров. Правительство запустило военную машину.

Военной операцией руководил боевой генерал Сарат Фонсека, который нюхнул пороха впервые отбивая атаки тамилов в начале 1990-х. Его гарнизон служил в Джафне – сердце территории "тигров Тамил-Илама". Координировал действия военных президент страны Махинда Раджапакса.

За 5 месяцев 2008 – 2009 годов правительственные войска взяв "Тамильских тигров" в клещи зажали их на небольшом участке площадью менее 30 квадратных километров на севере Джафны. На этой территории кроме 1,5 тысячи боевиков были их семьи и местные жители. В один момент все они оказались под угрозой физического уничтожения. Международное сообщество попыталось отвлечь катастрофу.

Последняя фаза конфликта

Последняя фаза конфликта началась в мае. В результате этой операции ликвидировали практически всю верхушку военного крыла "Тамильских тигров".

17 мая тамилы заявили, что складывают оружие.

18 мая 2009 года последние группы "Тамильских тигров" пошли на прорыв. Большинство из них полегло под ракетным огнем сингалов. Среди погибших опознали и тело их лидера Велупилая Прабхакарана.

Война, которая длилась 26 лет, закончилась – заявил 19 мая 2009 года президент Махинда Раджапакса, показывая тело убитого лидера "тамильских тигров". Войну хоть и выиграли, но проблема тамильско-сингальского конфликта осталась.



Война закончилась в мае 2009 года / Фото uktamilnews

В июле Организация Объединенных Наций создала специальную комиссию, которая должна была выяснить имели ли место военные преступления во время принуждения к миру тамилов. В ответ на это правительство Шри-Ланки закрыло офис ООН в Коломбо.

Последствия войны

Начиная с 1983 года гражданская война только официально унесла жизни почти 100 тысяч человек. До 40 тысяч из них были гражданскими. За 10 последних дней операции по разгрому тамильских боевиков погибло более 2 тысяч человек.

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Последняя фаза гражданской войны на Шри-Ланке началась в 2008 году когда среди военных и политических элит сложилось идеальное взаимопонимание – президентом и министром обороны были братья Раджапаксы. Политическая и военная элита поняла – зачем возвращать территории, если там дальше будут террористы. А если уничтожить террористов – можно вернуть и территории.

Еще одним фактором, который повлиял на ослабление "Тамильских Тигров" была международная обструкция, когда с 2003 года тамилам перекрыли источники финансирования и накопления денег.