Президент Владимир Зеленский убежден, что ситуация на Донбассе улучшилась, а обеспечить мир в регионе – возможно. Поэтому война может завершиться в любой день.

Однако мир на Донбассе зависит от двух сторон. Об этом глава государства заявил в интервью турецкому информационному агентству Demirören, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Кстати Если я не смогу закончить войну, нужно, чтобы пришел другой человек, – Зеленский

Зеленский отметил, что "часть пути должна пройти и Россия", так как завершение войны "зависит во многом от позиции Москвы".

Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня, или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории,

– подчеркнул президент.

Какие достижения отметил Зеленский

Зеленский отметил ряд достижений относительно войны на Донбассе.

В частности, глава государства отметил перезагрузку переговорных форматов и освобождение политзаключенных.

Кроме этого, Зеленский напомнил о режиме прекращения огня, который действует на Донбассе более 80 дней. Хотя президент отметил, что боевики осуществляют провокационные выстрелы.

Отметим, ранее президент говорил, что не может честно сказать, когда закончится война. Однако Зеленский убеждал, что должен найти ответ.

Обратите внимание! Перемирие на Донбассе действует с 27 июля. Оккупанты чуть ли не ежедневно нарушают его провокациями. Кроме того, 6 сентября боевики прицельно обстреляли украинские позиции. Один военный ВСУ погиб.