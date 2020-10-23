Армяне превратили захваченные мечети Азербайджана в свинарники: видео
Азербайджан на днях освободил часть Зангиланского района от оккупации Армении. После освобождения военные Азербайджана обнаружили, что армяне практически уничтожили их мечети, а остатки самих зданий использовали как свинарники.
Здание превратили в стойло для выращивания поросят, что является открытым проявлением неуважения к исламу, пишет издание Anadolu.
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К слову, Зангиланский район не относится к Нагорному Карабаху, а населяли его всегда преимущественно азербайджанцы. Впрочем Армения оккупировала и его, поскольку он расположен между Карабахом и самой Арменией.
Ужасное состояние мечетей войска Азербайджана обнаружили уже после деоккупации части региона. Видео об этом уже опубликовали в социальных сетях.
На опубликованных кадрах заметно почти уничтоженную мечеть, а в том, что от нее осталось, просто живут себе несколько свиней. Примечательно, что даже военные поражены такив варварским отношением врага к религиозному сооружению.
Армения превратила мечеть в свинарник: смотрите видео
В мечетях Азербайджана армяне держали коров и свиней / Скриншот с видео
Почему это важно?
Конфлитк между Азербайджаном и Арменией продолжается не только вокруг территорий, но и на религиозной почве. Ведь армяне – преимущественно православные христиане, а азербайджанцы – в основном мусульмане.
Поэтому такое пренебрежение религией со стороны врага может только обострить противостояние. В обоих государствах народ настолько ненавидит друг друга, что многие люди готовы идти добровольцами на фронт.