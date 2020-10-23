Азербайджан на днях освободил часть Зангиланского района от оккупации Армении. После освобождения военные Азербайджана обнаружили, что армяне практически уничтожили их мечети, а остатки самих зданий использовали как свинарники.

Здание превратили в стойло для выращивания поросят, что является открытым проявлением неуважения к исламу, пишет издание Anadolu.

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К слову, Зангиланский район не относится к Нагорному Карабаху, а населяли его всегда преимущественно азербайджанцы. Впрочем Армения оккупировала и его, поскольку он расположен между Карабахом и самой Арменией.

Ужасное состояние мечетей войска Азербайджана обнаружили уже после деоккупации части региона. Видео об этом уже опубликовали в социальных сетях.

На опубликованных кадрах заметно почти уничтоженную мечеть, а в том, что от нее осталось, просто живут себе несколько свиней. Примечательно, что даже военные поражены такив варварским отношением врага к религиозному сооружению.

Армения превратила мечеть в свинарник: смотрите видео



В мечетях Азербайджана армяне держали коров и свиней / Скриншот с видео