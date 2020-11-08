Лидер непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" Араик Арутюнян заявил, что пережил этой ночью один из самых тяжелых рассветов в своей жизни. Он показал фото этого рассвета – в центре так называемой столицы непризнанной республики Степанакерта вместе с армянскими военными на фоне.

"Одна из самых тяжелых ночей в жизни" лидер Нагорного Карабаха встретил на площади Возрождения Степанакерта. Об этом сам Араик Арутюнян рассказал в своем фейсбуке.

К слову Азербайджан заявил об освобождении города Шуши: почему это может решить судьбу войны

Вместе с защитниками нашей родины мы будем стоять до самого конца. Битва не на жизнь, а на смерть продолжается, – заявил лидер непризнанной "республики".

О чем говорит Арутюнян:

Именно вчера вечером стало известно, что армия Азербайджана готовится войти в город Шуши. Уже Утром 8 ноября президент Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные заняли его.

Шуши – это культурная столица Азербайджана, а также стратегически важный город во всей войне. Он расположен всего в 11 километрах от Степанакерта (азербайджанской Хенкенди).

Таким образом армия Азербайджана в нескольких километрах от центра оккупированного Нагорного Карабаха и вхождения войск в Степанакерт может произойти в ближайшее время.

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