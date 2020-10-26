В конце сентября обострился вооруженный конфликт в горах Южного Кавказа. Азербайджан возвращает утраченные территории поблизости, Армения объявляет мобилизацию, Турция обходит Россию и выходит в дамки в третьей войне.

Армия Азербайджана начала наступление почти на 300-километровой линии фронта вдоль линии разграничения с самопровозглашенной Нагорнокарабахской республикой, а де факто с Арменией. О пулях, мести, нефти и газе вблизи Нагорного Карабаха – читайте в программе "Конфликты" на 24 канале.

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Еще в начале обострения конфликта в Карабахе, начиная с 27 сентября, обе страны объявили мобилизацию и на некоторое время переключили жизнь в режим военного положения.

Армянский народ был готов к войне, потому что мы понимали, что армянофобия враждебность и ненависть, которыми азербайджанская диктатура кормила свой народ, не могли привести к другому исходу, чем война,

– говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Баку объяснял начало антитеррористической операции усталостью от провокаций со стороны сил Арцаха – то есть Нагорно-Карабахской Республики. Наши гражданские и военные позиции стали жертвой обстрела армянских вооруженных сил по многим направлениям и по различным видам оружия. Азербайджан просто защищает свои интересы, мы воюем на своей собственной земле", – отвечал президент Азербайджана Ильхам Алиев.



Никол Пашинян (слева), Ильхам Алиев (справа) / Коллаж 24 канала

27 сентября в Азербайджане выключили интернет и на рассвете начали антитеррористическую операцию в 4-х направлениях.

Это означало боевые действия в горах, которые силы Карабахской непризнанной республики годами превращали в неприступные цитадели. Технологически более мощная азербайджанская армия продвигается медленно. На 11-е сутки операции азербайджанцы прошли чуть больше 20 километров на юге, в долине Аркасу и взяли несколько населенных пунктов на севере.

Подавив противовоздушную оборону армян дальнобойной артиллерией, далее основной удар азербайджанцы наносили точечными ударами с дронов и реактивных установок. Впоследствии была зачистка силами горной пехоты. Очень быстро война пришла в главный город НКР – ракеты прилетели в Степанакерт. В Баку заявили, что Армения начала обстреливать азербайджанские города, которые находятся в непосредственной близости от Баку. Ракетные удары Армении по гражданскому населению Азербайджана и гражданской инфраструктуре.

Хотя военные с обеих сторон уверяют, что воюют только против военных, все же радиус действия оружия массового уничтожения смещает границы желаемого и действительного. Да и война в горах имеет свою специфику – быстрое продвижение там невозможно. Азербайджанская бронетехника налетела на минные поля и потери ее очень значительны. Потери по личному составу примерно 1 к 3 – 4 защитникам и соответственно наступающим.



Военные с обеих сторон уверяют, что воюют только против военных / Фото Getty Images

На севере Карабахской республики проходит нитка газопровода TANAP – который должен прокачивать азербайджанский газ в Европу. Обострение боевых действий между Азербайджаном и Арменией в июле 2020 года поставило это под вопрос. Обострение боевых действий на Южном Кавказе осенью позволило перетянуть точку кипения чуть дальше от трубы. Бои охватили территории, которые попали под контроль Степанакерта в 1990-х после завершения первой войны за Нагорный Карабах.

Поскольку Карабахскую республику не признает в мире никто – соответственно и районы, за которые началась война осенью 2020 – официально считаются территорией Азербайджана.

Протесты в Баку

Начиная с 1990-х, несмотря на протесты Баку, Ереван начал программу заселения захваченных районов своими гражданами. Это постепенно изменило демографический образ оккупированных территорий. Еще одна задача такой колонизации – буквально создание живого щита, задача которого прикрывать от возможных попыток Баку вернуть себе земли силой.

Осенняя война выявила технологическое превосходство азербайджанского оружия. Вместе с тем армянские вооруженные силы проявили себя как хорошо мотивированные и воинственные соперники. Силам Азербайджана реализовать с наскока оперативное преимущество не удалось. Впереди зима. Если не политики, то природные условия самостоятельно будут вносить паузу в ведение боевых действий.

Армения требует в Баку остановить наступление антитеррористической операции. Азербайджан заявил, что вернется за стол переговоров лишь после того, как Ереван предоставит план вывода армянских вооруженных сил из Карабаха. Переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном на площадке посредников в Минске, тянущийся уже 30 лет сдвинуть конфликт с мертвой точки так и не смог.

Сателлит Армении

Карабахская Республика полный Сателлит Армении с марионеткой властями и бюджетом на 70% оплаченным из армянской казны. Армения член ОДКБ – Организации Договора о коллективной безопасности. Это прокремлевский военный блок, своего рода реинкарнация Варшавского блока – в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Кроме этого, союзником Армении в этом конфликте выступает шиитский Иран, которому костью в горле стоит суннитская Турция, которая в свою очередь поддерживает Азербайджан, прямым текстом заявляя, что то, что сейчас происходит в Карабахе – Анкара считает своим делом.

Турция же недвусмысленно заявила что она уже включилась в процесс в роли не только союзника Азербайджана, но и как сдерживающий фактор для стран которые хотели бы вмешаться в этот конфликт.

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Битва за населенный армянами азербайджанский регион – это один из многих "замороженных конфликтов", которые остались в наследство после распада СССР. Хоть споры за Черный Сад – как переводится с армянского Карабах – точно древнее, чем советская империя.

От начала XIX века территории нынешних Азербайджана и Армении находились под властью Российской империи, политика которой – по разным причинам – подогревала градус напряжения между соседями.

Азербайджанская Демократическая Республика и Демократическая Республика Армения

В 1920 годах образовались Азербайджанская Демократическая Республика и Демократическая Республика Армения, которые обе претендовали на территорию нынешнего Карабаха.

Между ней и Арменией некоторое время существовал Курдистанский Национальный уезд Азербайджана. Их анклавом на западных границах Армении была Нахичеванская Автономная Республика с азербайджанским населением. Таким образом обе республики получили в своих границах потенциально проблемные регионы.

В последние годы Советского Союза в Карабахе проживало 76% армян, 21,5% составляли азербайджанцы. Армянское национальное движение требовало присоединить автономную область к Армении. Для советских спецслужб конфликт был удобным инструментом для того чтобы импульс антисоветских настроений переключить на взаимные споры.

► В 1987 карабахские армяне прислали в Москву подписанную десятками тысяч человек петицию с просьбой передать НКАО в состав Армянской ССР. В 1990 году между республиками уже начались артиллерийские обстрелы и столкновения вооруженных отрядов самообороны.

► 1 мая 1991 года Азербайджан провозгласил независимость и включил Карабах в состав своих границ, как правопреемник Азербайджанской ССР. Но это решение осталось только на бумаге. Противостояние между народами было уже настолько сильным, что никакие декларации уладить их не могли.

► В декабре 1991 в Карабахской Республике за присутствия армянской армии и российских подразделений состоялся референдум о независимости.

► До 1992 года азербайджанские силы имели определенное преимущество. Но к декабрю 1993 года динамика фронта изменилась и армяне уже контролировали не только большинство территорий Карабаха, но и азербайджанские районы вокруг него

Причин поражения Азербайджана было несколько. Одна из них – это мощный союзник, который поддерживал Армению.

Шансом на нормализацию отношений между соседями были предложения совместного бизнеса в обмен на территории. В 1994 году в Баку принимали делегации 8 государств мира. На кону были контракты на совместную разработку трех нефтяных месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря.

"Контракт века" вошел в список крупнейших сделок как по количеству углеводородных запасов, так и по общему объему предполагаемых инвестиций. Условия контракта были выписаны на четырех языках и содержались на 400 страницах. Впоследствии азербайджанская нефть могла бы уходить за границу через территории соседей. Ведь оккупированные районы это почти 20% территории Азербайджана, 8 тысяч километров, на которых до войны проживали около 500 тысяч этнических азербайджанцев.



До войны на территории Азербайджана проживали около 500 тысяч этнических жителей / Фото The world news

Азербайджан предлагал вернуть эти территории. Армения предложение отвергла. Но и статуса Нагорнокарабахской республики не признала и к себе не присоединила. Ереван не рискнул оказаться в международной изоляции за открытые проявления оккупации. Площадкой для мирного урегулирования конфликта стал Минск, куда помимо армянской и азербайджанской вошли делегации России и Швеции.

Начиная с 2006 года Азербайджан начал наращивать силы. Нефте и газодоллары дали стране шанс. В июле черное золото с Каспии пошло по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан и из турецкого порта дальше на запад. И хоть к Карабаху это прямого отношения не имело, это была серьезная заявка для российской бензоколонки. Азербайджанцы бросили вызов статусу монополиста по экспорту углеводородов в Европу.

То что произошло в июле 2020 года на севере Карабаха тоже было связано с углеводородами. Наличие горячей точки на Кавказе является шансом проявить свое влияние в регионе для столицы бывшей советской империи.

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Зависимость Азербайджана от России

Россия тем самым держит на крючке Армению в ОДКБ. Конфликт позволяет держать российские войска в Армении на базе Гюмре и продавать военное оружие одновременно азербайджанцам и армянам. Экспорт нефти и газа не единственный закулисный фактор, который подпитывает конфликт. Изнутри карабахский конфликт питают, незаметные на первый взгляд, катализаторы. Ведь ничто лучше не объяснит необходимость усилий, как наличие внешней угрозы.

Бюджет Азербайджана на 90% зависит от экспорта энергоносителей. Еще до недавнего времени он зависел от русских труб. Поэтому и решение карабахского вопроса для Баку так или иначе зависело от реакции кремля. Теперь с учетом мощностей нитей Баку – Тбилиси – Джайшан и Баку-Супса, которые качают нефть и Трансанатолийский газопровод позволили свести к минимуму уровень вмешательства РФ в азербайджанские дела. С другой стороны, помощь Турции в вооружении и на уровне международной поддержки – открыла для Баку окно возможностей.

Учитывая, что Россия поддерживая Армению продавала большие объемы оружия Азербайджану – напрашивается вывод: для Москвы в этом противостоянии важна не сторона, а наличие самого конфликта.

Карабах сейчас на 100% населен армянами. Если азербайджанцы дожмут военный захват автономии – то ценой деоккупации может стать массовая этническая чистка 100 тысяч мирного армянского населения. И очевидно Баку на это не пойдет. Другое дело 7 районов захваченных после карабахской войны в 1990-х.

После начала поставок азербайджанского газа в Турцию, поставки Газпрома уменьшились в 14 раз. А Карабах стал уже третьим успешным кейсом Турции. До этого – Сирия и Ливия, где Эрдоган утирает нос Путину. Фактически Турция нацелилась на единоличное лидерство в Кавказском регионе.

Этот раунд битвы за Южный Кавказ выиграл Азербайджан и Турция. Москва ограничилась нерешительными нотами протеста и призывами к миру. Заявления Еревана о возможном появлении российских миротворцев в Нагорном Карабахе – в кремле прокомментировали настолько удачно, что такая поддержка союзника по ОДКБ вызвала у армян недоумение и нарекания. За две недели боев в прилегающих к Карабаху районах Азербайджан хоть и не совсем, но все-таки продвинулся вперед в процессе возвращения своих территорий.

Последствия противостояния

За последние 30 лет война за Нагорный Карабах и прилегающие районы унесла жизни более 30 тысяч человек. Это слишком большая цена для того, чтобы рассчитывать на быстрые и результативные переговоры и длительное перемирие. Да и сметы расходов на военную отрасль обеих стран говорят о том, что и в Ереване и в Баку риск большой войны никто со счетов не сбрасывает.

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При этом финансирование азербайджанской армии в 6 раз больше, чем армянской. И появление современных видов оружия китайского, израильского и белорусского производства связаны лишь с одним – конвертировать их действие в квадратные километры территорий, утраченных треть века назад.

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