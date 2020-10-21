Третий президент Армении Серж Саргсян заявил, что мир в Нагорном Карабахе можно достичь только путем переговоров. Мол, Азербайджан не может продвинуться дальше в войне, которая только приносит жертвы с обеих сторон.

Со стратегической точки зрения, война Азербайджана и Армении является безумием, заявил Серж Саргсян в интервью изданию Independent.

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Армия Азербайджана использует весь арсенал вооружения, в частности присланные из Турции беспилотники и наемников. Впрочем за три недели им удалось вклиниться вглубь лишь на одном направлении, и это еще не означает окончания войны,

– отметил третий президент Армении.

Он уверяет, что реальный мир возможен только путем переговоров. По мнению политика, этого можно было достичь еще в 2011 году, когда после переговоров в Казани два государства договорились о пакете решения карабахского конфликта.

"От этого в дальнейшем отказался президент Азербайджана. Действующий премьер-министр Армении не пошел по пути, по которому мы успешно шли долгое время, и решил, как он выразился, начать переговоры с собственной точки", – подчеркнул Серж Саргсян.

Он считает такое решение ошибочным, ведь, мол, прямые переговоры с Ильхамом Алиевым – это уже ошибка. Поскольку Азербайджан никогда не согласится на независимость Нагорного Карабаха.

Международная практика показывает, что реализация права на самоопределение происходит только с помощью определенного принуждения со стороны посредников,

– резюмировал армянский политик.