По итогам мирных соглашений удалось положить конец многолетнему конфликту между Арменией и Азербайджаном. Войну в Нагорном Карабахе остановили совместными усилиями Турции и России.

Такое мнение на онлайн-саммите G20 заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщили на сайте Milliyet.

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Турция решила проблему

По его словам, Турция повлияла на решение конфликта в Карабахе.

С соглашением, достигнутым благодаря нашим совместным усилиям с Россией, мы вдвоем положили конец горячему конфликту и внесли свой вклад в решение проблемы (Нагорного Карабаха – 24 канал), которая была заморожена в течение 30 лет,

– сказал Эрдоган.

Отметим, что парламент Турции поддержал предложение президента Реджепа Эрдогана отправить военных в Азербайджан. В соглашении, которое 9 ноября подписали Армения, Россия и Азербайджан, ничего не говорится об участии турецких военных.

Конфликт в Нагорном Карабахе: коротко