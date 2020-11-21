Войну в Карабахе остановили Турция и Россия, – Эрдоган
По итогам мирных соглашений удалось положить конец многолетнему конфликту между Арменией и Азербайджаном. Войну в Нагорном Карабахе остановили совместными усилиями Турции и России.
Такое мнение на онлайн-саммите G20 заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщили на сайте Milliyet.
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Турция решила проблему
По его словам, Турция повлияла на решение конфликта в Карабахе.
С соглашением, достигнутым благодаря нашим совместным усилиям с Россией, мы вдвоем положили конец горячему конфликту и внесли свой вклад в решение проблемы (Нагорного Карабаха – 24 канал), которая была заморожена в течение 30 лет,
– сказал Эрдоган.
Отметим, что парламент Турции поддержал предложение президента Реджепа Эрдогана отправить военных в Азербайджан. В соглашении, которое 9 ноября подписали Армения, Россия и Азербайджан, ничего не говорится об участии турецких военных.
Конфликт в Нагорном Карабахе: коротко
- Россия, Азербайджан и Армения 10 ноября согласовали трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Боевые действия там начались еще с конца сентября.
- Согласно документу, ряд регионов передали Азербайджану, а в Карабах ввели российских миротворцев.
- Азербайджан настаивает на том, чтобы Турцию привлекли к контролю выполнения договоренностей. Так как это государство – один из главных ее партнеров.
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