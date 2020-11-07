Войска Азербайджана заняли 16 сел в Нагорном Карабахе
Противостояние между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продолжается. Министерство обороны Азербайджана заявило, что по состоянию на 7 ноября контролирует 16 сел в регионе.
Все 16 сел расположены в Ходжавендском районе. Об этом сообщает Anadolu.
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В то же время бои между Арменией и Азербайджаном с разной интенсивностью продолжаются на:
- Агдеринском,
- Агдамском,
- Ходжавендском направлениях фронта.
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованисян сообщил об интенсивных боях в районе Шуши, втором по величине городе в Нагорном Карабахе. Он отмечает, что они там продолжаются уже несколько дней.
Военная операция по уничтожению в окрестностях Шуши диверсионно-разведывательных, тактических ротных групп, наемников Азербайджана успешно продолжается,
– сказал Ованесян.
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За что воюют в Нагорном Карабахе
- Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет, но в конце сентября 2020 года разгорелся с новой силой.
- Большую часть Нагорного Карабаха составляют этнические армяне. Не удивительно, что этот регион еще раньше заявил о своем желании стать частью Армянской ССР.
- Однако еще до распада Советского Союза и образования независимых Армении и Азербайджана Нагорно-Карабахская автономная область входила в состав Азербайджанской ССР.
- Серьезные вооруженные столкновения начались еще в 1990 году. В 1992 году нагорно-карабахский парламент провозгласил независимость так называемой Нагорно-Карабахской Республики.
- Только в 1994 году стороны подписали бишкекский протокол, который предусматривал прекращение огня. Несмотря на это, в районе Нагорного Карабаха между странами время от времени происходили вооруженные столкновения, которые не перерастали в масштабные военные действия.
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