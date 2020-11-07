Противостояние между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продолжается. Министерство обороны Азербайджана заявило, что по состоянию на 7 ноября контролирует 16 сел в регионе.

Все 16 сел расположены в Ходжавендском районе. Об этом сообщает Anadolu.

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В то же время бои между Арменией и Азербайджаном с разной интенсивностью продолжаются на:

Агдеринском,

Агдамском,

Ходжавендском направлениях фронта.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованисян сообщил об интенсивных боях в районе Шуши, втором по величине городе в Нагорном Карабахе. Он отмечает, что они там продолжаются уже несколько дней.

Военная операция по уничтожению в окрестностях Шуши диверсионно-разведывательных, тактических ротных групп, наемников Азербайджана успешно продолжается,

– сказал Ованесян.

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За что воюют в Нагорном Карабахе

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет , но в конце сентября 2020 года разгорелся с новой силой.

, но в конце сентября 2020 года разгорелся с новой силой. Большую часть Нагорного Карабаха составляют этнические армяне . Не удивительно, что этот регион еще раньше заявил о своем желании стать частью Армянской ССР .

. Не удивительно, что этот регион еще раньше заявил о своем . Однако еще до распада Советского Союза и образования независимых Армении и Азербайджана Нагорно-Карабахская автономная область входила в состав Азербайджанской ССР .

. Серьезные вооруженные столкновения начались еще в 1990 году. В 1992 году нагорно-карабахский парламент провозгласил независимость так называемой Нагорно-Карабахской Республики .

. Только в 1994 году стороны подписали бишкекский протокол, который предусматривал прекращение огня. Несмотря на это, в районе Нагорного Карабаха между странами время от времени происходили вооруженные столкновения, которые не перерастали в масштабные военные действия.

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