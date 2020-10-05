Во время военного противостояния с Азербайджаном войска Нагорного Карабаха отошли сразу на нескольких направлениях. На такой шаг руководство непризнанной республики пошло с тактической целью.

Войска отвели якобы с тактической целью

Отступление войск осуществили, чтобы избежать больших потерь и нанести еще больше урона противнику. Об этом сообщил пресс-секретарь непризнанной республики Нагорный Карабах Ваграм Погосян.

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Достижения значительны в обоих отношениях. Армейское командование продолжает профессионально сражаться, но не за горами тот день, когда мы увидим, как в панике отступает расформированная армия врага,

– написал Погосян.

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