Войска Нагорного Карабаха отступили на нескольких направлениях: причины
Во время военного противостояния с Азербайджаном войска Нагорного Карабаха отошли сразу на нескольких направлениях. На такой шаг руководство непризнанной республики пошло с тактической целью.
Войска отвели якобы с тактической целью
Отступление войск осуществили, чтобы избежать больших потерь и нанести еще больше урона противнику. Об этом сообщил пресс-секретарь непризнанной республики Нагорный Карабах Ваграм Погосян.
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Достижения значительны в обоих отношениях. Армейское командование продолжает профессионально сражаться, но не за горами тот день, когда мы увидим, как в панике отступает расформированная армия врага,
– написал Погосян.
Главное о конфликте Армении и Азербайджана
- Страны враждуют из-за территории Нагорного Карабаха уже на протяжении 30 лет. Большинство населения непризнанной республики – этнические армяне.
- 27 сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия.
- Обе стороны конфликта заявили о потерях как среди военных, так и среди гражданских.
- Международное сообщество призвало стороны к прекращению огня.
- В поддержку Азербайджана выступает Турция, давним союзником Армении является Россия.