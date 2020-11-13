3 декабря в украинский прокат выходит документальный фильм "ЮКИ", который расскажет истории украинцев по происхождению, достигших значительных высот в самой популярной хоккейной лиге мира — NHL.

Специально к премьере фильма 24 канал запустил проект "Воля к победе", в котором известные украинские спортсмены будут делиться историями своих побед. Героем первого материала стал легендарный украинский теннисист — Сергей Стаховский.

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Во втором — читайте историю украинской легкоатлетки Ольги Ляховой.



Ольга Ляхова / Фото со страницы спортсменки в инстаграме

Ольга Ляхова Двукратная чемпионка Европейских игр-2019, призер чемпионатов Европы.

Расскажите о самой памятной истории собственной победы в спорте? Почему именно эту историю вы помните больше всех и в чем особенность этой победы?

Самой памятной историей победы я считаю выигрыш бронзовой медали на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине. Это был мой первый чемпионат в индивидуальной дисциплине на 800 метров. Квалификацию я прошла довольно быстро, но накануне полуфинала со мной произошла ужасная ситуация — на стадионе, во время соревнований, меня за нос ужалила оса.

Сначала было страшно, ведь боль была невыносимой и я почти не могла дышать. Однако я совсем не подавала вида и решила не сообщать об этом даже моему тренеру. Поэтому овладев эмоциями, собрав всю волю в кулак... я прошла в финал. Хотя на тот момент моя позиция была последней среди финалистов и меня не воспринимали как конкурентку.

Несмотря ни на что, было четкое понимание того, что завтра будет новый день и я должна выйти на стадион с новыми силами. Мне кажется, тот факт, что в меня никто не верил, сыграл мне на руку и мотивировал бороться отчаяннее. Когда я завоевала бронзовую медаль, ценность награды для меня возросла в разы.

На кого из украинских спортсменов вы всегда равнялись? Расскажите, что именно вас вдохновляло в этом человеке?

В детстве я имела много кумиров, но с возрастом поняла: моя мечта — чтобы все равнялись именно на меня. Я всегда хотела вдохновлять собственным примером, своими достижениями и победами, а также побудить бороться до конца!

В Украине лента "ЮКИ" ассоциируется с лозунгом "Воля к победе". А что для вас означает это выражение?

Воля к победе — это когда ты отдаешься победе на все 100. Не обращаешь внимания ни на какие трудности и идешь к цели несмотря на все вызовы и препятствия, которые случаются на пути. Даже если тебя постигнет неудача, ты находишь в себе силы двигаться дальше. А еще, когда побеждаешь не только противника, но и кое-что в себе: собственные страхи и волнения.

Какими качествами украинцы отличаются от других спортсменов в мире?

По моему мнению, украинцы чрезвычайно целеустремленные люди. Например, в спорте у нас не всегда есть достаточно хорошие условия, чтобы полноценно тренироваться, но даже это не останавливает нас. Я до сих пор удивляюсь, как нам каждый раз удается достигать таких высот и несокрушимо приходить к цели.

Как считаете, почему, по вашему мнению, стоит смотреть ленту "ЮКИ"?

"ЮКИ" — сенсационный по своей истории фильм, потому что рассказывает истории невероятных достижений и побед наших соотечественников. Несмотря на трудности, каждому из спортсменов удалось достичь чрезвычайных высот и навсегда войти в историю самой популярной хоккейной лиги мира. И мне кажется, что лента вдохновит каждого зрителя покорять собственные вершины и напомнит, что украинцам есть на кого равняться и кем гордиться.

"ЮКИ" - смотрите онлайн украинский трейлер фильма:

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