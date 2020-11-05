В отечественный прокат 3 декабря выходит уникальный документальный фильм "ЮКИ", который расскажет истории выдающихся звезд украинского происхождения, которые стали легендами лучшей хоккейной лиги мира — NHL. В Украине лента выйдет под лозунгом "Истории побед свободных украинцев".

Накануне национальной кинопремьеры фильма "ЮКИ" сайт 24 канала начинает проект "Воля к победе". В нем известные украинские спортсмены откровенно будут делиться собственными историями побед. В первом выпуске – история выдающегося украинского теннисиста Сергея Стаховского.

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"Воля к победе – это воля не сдаваться"

Сергей Стаховский



Легенда украинского тенниса Стаховский / Фото архив

Сергей Стаховский Обладатель 4 титулов АТР в одиночном разряде и 4 турниров ATP в парном разряде. 26 июня 2013 года Сергей Стаховский обыграл Роджера Федерера на Уимблдоне.

Какую историю собственной победы в спорте вы считаете наиболее памятной? Почему именно эту историю вы помните больше всех?

Самой памятной победой для меня стал выигрыш 2008 года в Загребе. Я приехал на соревнования как 240-я ракетка мира и проиграл квалификацию. Но после отказа соревноваться одного из игроков основной сетки, я прошел в турнир.

Уже в первом матче я играл против Иво Карловича, на тот момент занимавшего 21-е место среди теннисистов всего мира. Сначала я проигрывал, но в какой-то момент мне удалось обыграть его. Возможно, это была удача и мне повезло. Однако на тот момент это была моя самая громкая победа. А уже в финале я обыграл Ивана Любичича (25-ю ракетку мира – ред.).

Помню, как не мог спать по ночам, потому что эмоции бурлили через край. Для меня это было воплощением детской мечты и переломным моментом в карьере. Лишь после этого я мог смело сказать себе, что действительно достиг результатов в теннисе. Я имел титул и обыграл топовых игроков. Это было начало моего профессионального пути.

Сергей Стаховский о проекте "Воля к победе": смотрите видео

На кого из украинских спортсменов вы всегда равнялись?

Для меня примером среди украинских спортсменов всегда был Сергей Бубка и то, с каким профессионализмом он относился к своему делу. Конечно я имел кумиров и среди теннисистов, одним из них был Андрей Медведев. Это был единственный игрок в Украине, что демонстрировал теннис на высоком уровне, а еще его турниры показывали по телевидению. Финал Roland Garros 1999 года я до сих пор помню: смотрел его в Чехии вместе с чехами и все мы горячо болели за Андрея.

Какими качествами украинцы отличаются от других спортсменов в мире?

Могу сказать честно, что мы действительно доброжелательная нация. Если вы спросите кого-либо из спортсменов других стран, как они относятся к украинцам, вам никогда не скажут плохого слова.

В Украине лента “ЮКИ” ассоциируется с лозунгом "Воля к победе". А что для вас означает это выражение?

Воля к победе – это воля не сдаваться, идти до конца не смотря ни на какие трудности, а иногда даже выходить за пределы собственных возможностей. Лишь тогда ты можешь достичь настоящих высот.

Почему, по вашему мнению, стоит смотреть ленту "ЮКИ"?

Осознание самой мысли, что у нас снимают кино об этнических украинцах, которые достигли невероятных результатов в хоккейной лиге мира NHL, – это фантастически. Конечно, хоккей не столь популярен в Украине, но героям ленты удалось запечатлеть свои имена в истории. И это люди, выходцы с нашей Родины. Поэтому сейчас дети смогут посмотреть этот фильм и у них возникнет мысль: "Я тоже хочу играть в хоккей".

ЮКИ – смотрите онлайн украинский трейлер фильма: