На неизвестном взрывном устройстве в Волновахе 10 ноября подорвались 2 человека. Они получили осколочные травмы и были госпитализированы.

Во вторник, 10 ноября, в 10:15 к полицейским поступило сообщение о том, что на территории одного из предприятий возле Волновахи двое людей подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции.

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На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выяснили, что в результате инцидента 2 человека получили осколочные травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Специалисты взрывотехнической службы обследуют территорию. Сейчас изъяли остатки взорвавшегося предмета.

Обстоятельства происшествия устанавливают. Предварительно, подрыв на неизвестном устройстве квалифицировали по статье о несчастном случае.

Обратите внимание! Город Волноваха, расположенный в Донецкой области, находится под контролем Украины.



В Волновахе 2 человека подорвались на неизвестном устройстве / Фото Нацполиции

С травмами их госпитализировали / Фото Нацполиции



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала