Полиция провела обыски и задержала волонтера Сергея Бутко по делу об убийстве молодой женщины в Киеве 13 ноября. Друзья волонтера утверждают, что у правоохранителей фактически отсутствуют доказательства о его вероятной причастности, а разрешения на обыски у них не было.

О задержании Сергея Бутко и обысках в квартире, где он живет вместе с женой Лесей, рассказал их друг Алексей Бик.

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Вчера в квартиру моих друзей безо всяких ордеров ворвались работники так называемых правоохранительных органов. Разгромили квартиру, называя это обыском,

– сообщил волонтер.

Он рассказал, что Сергея подозревают в якобы причастности к убийству молодой женщины в Голосеевском районе Киева 13 ноября. Единственное доказательство – то, что он в тот же день гулял в этом районе вместе с друзьями.

"Знаю Сергея много-много лет. Он спокоен, созидателен, не конфликтен и не склонен к агрессии. В эти нелепые и бездоказательные обвинения – не верю ни на миг", – заявил Алексей Бык.

Также о проведенных обысках рассказала и жена волонтера Леся Рой. Она утверждает, что к ним пришли с десяток полицейских, у которых не было ордера, даже не разрешили позвонить адвокату, а понятых отпустили еще до завершения обысков.

Через полтора часа повезли в участок, меня выпустили, его – нет. Везли отдельными машинами. По дороге меня "прессовали", что на планшете Сергея нашли детскую порнографию,

– рассказала жена задержанного.

Музыкант Владимир Кучинский впоследствии рассказал, что обыски также проводили у Максима Солтиса. Он вместе с Сергеем Бутко прогуливался в Голосеевском районе в тот день.

Максима с подругой словно оставили вне подозрений. Но, к сожалению, я хорошо знаю эту ментовскую братию. Наблюдаем за ходом событий. Сейчас из того, что известно, Сергей Бутко под подозрением в умышленном убийстве,

– рассказал Кучинский.

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Детали об убийстве женщины:

Тело молодой женщины в возрасте около 25 – 40 лет нашли на улице Ягодной в Голосеевском районе Киева 13 ноября, рассказывал "Киев оперативный".

На ее теле правоохранители заметили признаки насильственной смерти. Впрочем, тогда у правоохранителей не было никакой информации ни о самой убитой, ни о подозреваемых.

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Что говорят в полиции

Мы связались с Голосеевским управлением полиции Киева, но там отказались по телефону комментировать любую информацию. Подчеркнули лишь, что следственные действия по делу до сих пор продолжаются.

Сейчас мы ожидаем ответа на информационный запрос от правоохранителей.