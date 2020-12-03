Эпичное ДТП произошло около 2:00 в ночь на 3 декабря во Владимире-Волынском. 16-летняя школьница растрощила родительскую Renault Clio.

Девушка не справилась с управлением и вылетела с дороги, пробив забор военной части А1008, сообщили в полиции Владимира-Волынского. Авария произошла рядом с КПП.

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Скорую на место инцидента не вызывали.

Что известно об аварии с участием несовершеннолетней водительницы во Владимире-Волынском

По данным полиции, школьница взяла машину взрослых без разрешения. Ночью она не справилась с управлением и вылетела с дороги. Неуправляемый автомобиль на немалой скорости влетел в забор военной части, пробил его и оказался на крыше.



16-летняя водительница полностью развалила Renault Clio / Фото полиции Владимира-Волынского

Журналисты местного издания "Буг" утверждают, что вместе со школьницей была ее подруга. Обе чудом не пострадали.

Впрочем, машина получила серьезные повреждения. Скорее всего, ремонтировать ее нет смысла.

Как квалифицировали инцидент правоохранители, неизвестно. Сейчас копы проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.